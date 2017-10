Über den Begriff Kommunismus kann Zhu nur lachen. Seit über 30 Jahren schuftet er auf dem Bau, schleppt Betonplatten, baut Strassen, Schienentrassees und Brücken. Zhu zeigt auf seine rechte Schulter. Sie hängt schief. Vor vier Jahren war er vom Gerüst gefallen, hatte sich die Rippen gebrochen. Die Knochen wuchsen schief zusammen. Krankengeld? Gab es nicht. Sobald er wieder auf den Füssen war, musste er wieder zurück auf den Bau.

Derzeit gehört der 56-Jährige zu einem Bautrupp, der das Pekinger In-Viertel Sanlitun aufhübscht, zwei Strassenzüge mit Luxusgeschäften, Bars und Restaurants im wohlhabenden Ostteil der chinesischen Hauptstadt. Frauen in hochhackigen Lackschuhen flanieren auf den unter anderem von Zhu zuvor gefertigten Gehwegen. «Wenn bunte Blumen vor dem Parteitag Kommunismus bedeuten, ja, dann haben wir ihn», sagt Zhu. «Mir persönlich hat er aber nichts gebracht.»

Mehr Milliardäre als New York

Für den 19. Parteikongress der Kommunistischen Partei (KP), der am Mittwoch beginnt, hat sich Peking herausgeputzt. In der gesamten Innenstadt wurden grosszügig Stauden gepflanzt, Kübel mit lilafarbenen und roten Blumen aufgestellt. Insgesamt 2287 Abgesandte aus allen Landesteilen sind nach Peking gekommen, um nichts Geringeres als die Führung sowie die politischen Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre zu bestimmen. «Auf diesem Parteitag zeigt sich, welche Konstellation von Personen künftig an der Spitze steht», sagt Willy Lam, Politologe an der Chinese University of Hong Kong.

Seit nunmehr 68 Jahren regiert die KP das bevölkerungsreichste Land der Welt. Inzwischen kann es sich auch mit dem Titel der zweitgrössten Volkswirtschaft schmücken. Offiziell definiert sich die Volksrepublik auch weiterhin als Arbeiter- und Bauernstaat. Zugleich zählt Peking die meisten Milliardäre der Welt mit mehr Superreichen als London oder New York. Während vor einem Luxuseinkaufszentrum in Sanlitun Ferraris, Bentleys und Teslas parken, werden auf einer grossen digitalen Leinwand salutierende Soldaten der Volksbefreiungsarmee gezeigt, die den Errungenschaften der KP huldigen. Kommunistische Parolen und glitzernder Raubtierkapitalismus – wie passt das zusammen?

Weiter auf sozialistischem Weg

Antworten liefert Wang Yiwei. Der 45-Jährige ist Direktor des Zentrums für Europäische Studien an der renommierten Pekinger Renmin-Universität. Trotz der vielen Daimlers, Audis und BMWs auf Pekings Strassen auf der einen und den vielen mittellosen Wanderarbeitern auf der anderen Seite – er ist zutiefst überzeugt, dass sich sein Land weiter auf dem sozialistischen Pfad befindet. China habe den Kommunismus nur noch nicht erreicht. Das Ziel werde aber weiterverfolgt. Die vielen Luxuskarossen auf Pekings Strassen? Darin sieht er kein Problem. «Schliesslich muss erst einmal ein gewisser Wohlstand geschaffen werden, um überhaupt umverteilen zu können.»

Auch Pekings Buchläden geben in diesen Tagen Antworten. Sie sind derzeit voll von Werken mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Titel. Der Parteiverlag hat vor einigen Wochen ein Buch veröffentlicht, indem explizit Xis Vorstellungen über den sozialistischen Aufbau aufgeführt sind. Eins der bereits erreichten Ziele: die Bekämpfung der Armut. Bis 2021, dem 100. Geburtstag der KP, werde es niemanden mehr geben, der in China noch hungert, lautet das Ziel. Kommunismus eben.

Zugleich steigen die Löhne weiter kräftig. Chinas KP hat Schlüsseltechnologien definiert, die mit Milliarden gefördert werden: Raumfahrt, Elektromobilität, Flugzeugindustrie, Digitaltechnologie. Planwirtschaft wie aus dem Bilderbuch. Nur dass diese Industrien anders als einst im Ostblock in China technisch auf dem modernsten Stand sind und weltweit konkurrenzfähig.

Supermacht zum Jubiläum

Spätestens 2049, zum 100. Gründungsjubiläum der Volksrepublik, so heisst es in dem Werk, soll es China zur politischen, militärischen und wirtschaftlichen Supermacht geschafft haben. Dafür würde Vater Staat schon sorgen, getreu dem Motto, das Xi schon vor fünf Jahren kurz nach Amtsantritt ausgerufen hatte: «Wir erfüllen euch euren Traum, den chinesischen Traum.»

Zumindest oberflächlich scheinen das Erreichte und die künftigen Versprechen beim Volk anzukommen. Die KP erlebt seit Jahren einen enormen Mitgliederzuwachs. Einer Studie des in Berlin ansässigen China-Instituts Merics zufolge haben sich in den vergangenen Jahren durchschnittlich 20 Millionen Menschen pro Jahr um eine Mitgliedschaft beworben. Allein seit 2005 sei die Partei um 26 Prozent auf knapp 90 Millionen Mitglieder gewachsen.

Doch handelt es sich bei den vielen Neuzugängen alles um Kommunisten? Die gleiche Studie stellt fest, dass die meisten Parteikader gar nicht aus Überzeugung, sondern aus Karrieregründen der Partei beigetreten sind. Zu den Parteisitzungen würden sie nur äusserst unregelmässig erscheinen. Gegenüber ideologischen Vorgaben der Parteizentrale zeigten sie sich gleichgültig. Viel wichtiger seien für sie die Beziehungsnetze, «die sich in Chinas Verwaltung und Wirtschaft für Parteimitglieder erschliessen».

Der Hongkonger Politologe Willy Lam betrachtet es nüchtern: Die Partei rede zwar weiter von Marx und Kommunismus. Doch in Wahrheit gehe es ihr ganz allein um den Machterhalt. Lam bezeichnet Chinas KP als eine autoritäre Organisation im leninistischen Stile, die ihre Bürger in Schach hält und Kritiker unterdrückt. Wer sich ihr widersetzt, dem drohe die Verhaftung. Für stabil hält er dieses System nicht. Das aus seiner Sicht derzeit eindeutigste Indiz: Reiche verlagern ihr Vermögen ins Ausland. «Das ist sicherlich nicht Kommunismus im Marxschen Sinne.»