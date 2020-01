«Chinas Kommunisten sind Banditen»: Einstiger Anführer der Tiananmen-Protestbewegung warnt die Welt

Wu’er Kaixi war einer der Anführer der Studentenbewegung, die 1989 den Pekinger Tiananmen-Platz besetzt hatte und die von der Armee blutig niedergeschlagen wurde. Rund 2600 Menschen kamen dabei ums Leben. Heute lebt der Uigure in Taiwan. Beim Interview ist der 51-Jährige bester Laune: Vor wenigen Tagen hat die Peking-kritische Regierungspartei bei den Präsidentschaftswahlen in Taiwan einen Erdrutschsieg errungen.

1989 waren Sie einer der Anführer der Studentenprotestbewegung. Glauben Sie, Ihr Protest hat überhaupt irgendetwas bewirkt?

Wu’er Kaixi: Wir waren die ersten in einer weltweiten Kampagne. Den Ereignissen in Peking sind die Proteste in den osteuropäischen Ländern gefolgt. Die Protestwelle hat den Kalten Krieg beendet und die Berliner Mauer zu Fall gebracht. Als die friedlichen Proteste in Leipzig stattfanden und Hunderttausende auf die Strasse zogen, lautete einer der Slogan: «kein China!» Was damit gemeint war: kein Massaker, keine Unterdrückung. Haben wir einen Unterschied gemacht? Wahrscheinlich für andere Länder, darunter auch für Deutschland. Für China haben wir leider keine Änderung herbeigeführt. Wir haben die erste Schlacht verloren. Das ist in der Geschichte oft der Fall: Die Charge, die den ersten Angriff führt, stirbt. Aber sie legt die Grundlage für den Sieg derjenigen, die folgen.