Christkind in Polizeiuniform: Beamter rettet Kleinkind vor dem Ersticken

Das ist nicht das Geschenk, welches Eltern in Perth sich vorgestellt hatten. Jedoch ist es wohl das beste, das es gibt.

Das Elternpaar rannte am Heiligabend in eine Polizeistation. Der Grund: Ihr Baby verschluckte einen Gegenstand und droht zu ersticken. Panisch ruft die Mutter am Schalter um Hilfe.

Ein Beamter reagiert blitzschnell und wendet erste Hilfe an. Damit rettet er dem Kind das Leben.

Die Western Australia Police Force möchte mit dem Video zeigen, wie wichtig es ist, erste Hilfe anwenden zu können. (mma)