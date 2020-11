Corona-Höchstwert im Iran: 434 Tote binnen eines Tages

Damit liege die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem 82-Millionen-Einwohner-Land aktuell bei mehr als 35 000 und die Zahl der Infizierten bei mehr als 620 000, sagte Ministeriumssprecherin Sima Lari im Staatsfernsehen.

Nach Einschätzung von Gesundheitsexperten dürften die Fallzahlen in Wirklichkeit mehr als doppelt so hoch sein wie amtlich angegeben. Sie verweisen darauf, dass es im Iran - der etwa so viele Einwohner wie Deutschland hat - zu wenige Testmöglichkeiten gebe. Dem Gesundheitsministerium zufolge werden 25 000 Tests gemacht. Experten sind der Meinung, dass mindestens 200 000 Tests am Tag erforderlich wären, um an genaue Fallzahlen zu kommen.