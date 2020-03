Corona-Hotspot der USA: New York als «erste Warnung» für den Rest des Landes

Die Lage in New York City ist dramatisch. In der grössten Stadt des Landes nimmt die Zahl der offiziell registrierten Corona-Infizierten weiterhin stark zu – auch weil in New York zwischenzeitlich mehr als 138000 Tests durchgeführt wurden, oder gegen einen Fünftel aller Corona-Tests in Amerika. Offiziell sind im Bundesstaat New York bereits 519 Menschen an der Pandemie gestorben, die Mehrheit davon im Grossraum New York City.

In den Augen von Gouverneur Andrew Cuomo, einem Demokraten, ist sein Bundesstaat aber nicht ausserordentlich. New York stelle vielmehr eine «erste Warnung» für den Rest des Landes dar, darunter vor allem Ballungsräume. Das Beispiel New York City zeige, wie schnell sich das Coronavirus verbreite. Und dass der Höhepunkt der Krise noch lange nicht erreicht sei. Ähnliche Töne schlägt Scott Gottlieb an, der in den ersten zwei Jahren der Regierung von Präsident Donald Trump der Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) vorstand. Gottlieb wies auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf hin, dass die Fallzahlen in Detroit (Michigan), Miami (Florida), Chicago und Los Angeles.

Höhepunkt der Fasnacht wurde nicht abgesagt

Besonders dramatisch scheint die Lage in New Orleans (Louisiana) zu sein. Vielleicht war es deshalb im Nachhinein keine gute Idee, den Höhepunkt der alljährlichen Fasnacht in der lebenslustigen Stadt am Mississippi nicht abzusagen. Also feierten am 25. Februar – im lokalen Sprachgebrauch wird der Tag vor dem Aschermittwoch «Mardi Gras» oder «Fat Tuesday», Fetter Dienstag, genannt – Hunderttausende von Menschen, auch weil die Feste in New Orleans seit Jahrhunderten stets rauschender ausfallen als im Rest des Landes. Einen Monat später ist die Metropole mit ihren 1,2 Millionen Bewohnern einer der «Hot Spots» in Amerika, mit einer rasch steigenden Zahl von offiziellen Corona-Infizierten und einem überlasteten Gesundheitssystem.

Nun sei man natürlich gescheiter, sagte Stadtpräsidentin LaToya Cantrell diese Woche im Gespräch mit dem Nachrichtensender «CNN». Aber weil die nationalen Gesundheitsexperten darauf verzichtet hätten, Warnsignale an die lokalen Behörden auszusenden, und sie «keine klaren Anweisungen» bekommen habe, sei der «Mardi Gras» wie geplant über die Bühne gegangen, sagte Cantrell, eine Demokratin.