Wenn Mauern reden könnten, würden sie an der Rue de Solférino von glorreichen Szenen berichten. Zum Beispiel vom 10. Mai 1981, als François Mitterrand mit seinem braunen Renault 30 gegen Mitternacht vor dem Sitz der «Parti Socialiste» (PS) vorfuhr, um seinen Triumph bei den Präsidentschaftswahlen zu feiern.

Eine Pioniertat für die französische Linke. Und eine Erinnerung an bessere Zeiten: Heute steht die Hausnummer 10 der Solférino-Strasse für 45 Millionen Euro zum Verkauf. Das sind laut Immobilienanzeige 3389 Quadratmeter Bürofläche an «ausserordentlicher» Lage mitten im Pariser Viertel der Ministerien und Museen. Das Gebäude unterliege keinen «aufschiebenden Bedingungen», erfordere «keine administrativen Bewilligungen», wirbt die «Rue Solférino», wie die Medien den Parteisitz und darüber hinaus die ganze Partei seit Jahren nennen.

Der unfreiwillige Verkauf der Parteizentrale illustriert den tiefen Fall einer Partei, die 1905 als «französische Sektion der Arbeiterinternationale» (SFIO) begonnen und es unter Mitterrand bis in den Élysée-Palast gebracht hatte. Danach ging es mit der Partei langsam bergab.

2012 wurde der ehemalige Parteisekretär François Hollande zwar noch Staatschef, aber eigentlich verdankte er das nur der Unpopularität seines konservativen Rivalen Nicolas Sarkozy. Bei der Präsidentschaftswahl 2017 schied der PS-Kandidat Benoît Hamon mit kläglichen 6,4 Stimmenprozent schon im ersten Wahlgang aus.

Die jahrzehntelang dominierende, vielleicht «französischste» Partei der Fünften Republik wurde schon totgesagt, als viele Ex-Minister in das Mittelager von Präsident Emmanuel Macron überliefen. Sein aktueller Aussenminister Jean-Yves Le Drian ist am Wochenende als vorläufig Letzter aus der PS ausgetreten. Ex-Premier Manuel Valls war nach seinem Fahnenwechsel schon vorher «ausgetreten» worden. Hollandes prominente Ex-Ministerinnen wie Najat Vallaud-Belkacem oder Axelle Lemaire arbeiten heute in Umfrageinstituten oder Unternehmensberatungen.

Ihre Büros an der Rue Solférino haben sie längst geräumt. Die beiden Frauen haben es auch dankend abgelehnt, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Da die Bewerbung der Ex-Umweltministerin Delphin Batho aus formellen Gründen zurückgewiesen wurde, traten am Donnerstag vier ausschliesslich männliche Kandidaten aus der zweiten Reihe gegeneinander an.

Partei zu neuem Leben erwecken

Die Resultate lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor; Fraktionschef Olivier Faure und Ex-Landwirtschaftsminister Stéphane Le Foll galten jedoch als Favoriten für die Stichwahl Ende März. Die zwei wollen die Partei zu neuem Leben erwecken. Ihre Programme sind allerdings wenig innovativ oder wagemutig. Und doch haben sie eine Chance. Denn in Frankreich wendet sich die Stimmung langsam gegen Präsident Macron, der eine liberale Strukturreform an die andere reiht und damit mehr und mehr Bevölkerungskategorien gegen sich aufbringt.

Für die Sozialisten öffnet sich damit wieder ein politischer Raum zwischen Macron und den «Unbeugsamen» des Linksradikalen Jean-Luc Mélenchon. Viele ehemals sozialistische Wähler würden heute nicht mehr Macron wählen. Um allerdings wieder zu einer schlagkräftigen politischen Kraft im Land zu werden, müssten die Sozialisten zuerst ihre eigene politische Linie definieren. «Das Drama der PS ist es, dass sie den Widerspruch zwischen sozialistischem Oppositionsdiskurs und realpolitischem Regierungskurs nie aufgelöst hat», meint der Politologe Rémi Lefebvre. «Das sorgt für grossen Frust bei den Wählern.»

Den französischen Sozialisten fehle bis heute ein «Bad Godesberg» – das heisst ein Bekenntnis zu einer modernen Sozialdemokratie –, wie es die deutsche SPD schon 1959 vollzogen habe. Und die hätten bei den Bundestagswahlen 2017 immerhin dreimal mehr Stimmen (20,5 Prozent) erzielt als die PS, meint Lefebvre.

Den französischen Sozialisten fällt der Sprung ins kalte sozialdemokratische Wasser indes bedeutend schwerer. Anders als die SPD war die PS nie eine Arbeiterpartei; sie vertritt in erster Linie die fünf Millionen Beamten und Lehrer, dazu auch Gewerbetreibende und Rentner. Umso vehementer treten sie für das französische Sozialmodell und einen starken Staat ein – der in Frankreich für mehr als 56 Prozent der Wirtschaftsleistung aufkommt. Macron macht sich gerade daran, dieses Modell abzubauen.

Die französischen Sozialisten werden sich nur dann wieder aufrichten, wenn sie diesbezüglich eine glaubwürdige Alternative anzubieten haben. Bislang sind sie noch nicht fündig geworden.