Omar, 36 Jahre alt, zieht für die Demokraten ins Repräsentantenhaus ein. Am Dienstag setzte sie sich gegen ihre republikanische Kontrahentin Jennifer Zielinski durch. Wobei «durchsetzen» vielleicht zu sehr nach einer knappen Angelegenheit klingt. Omar überrollte ihre Widersacherin. Sie holte 80 Prozent der Stimmen in einem Bezirk von Minnesota, der für gewöhnlich demokratisch wählt und zu zwei Dritteln von Weissen bewohnt wird.

So richtig laut wird es, als Ilhan Omar auf ihr Kopftuch deutet. Viele «erste» stünden heute Abend hinter ihrem Namen, ruft die zierliche Frau ihren jubelnden Anhängern am Dienstagabend in Minnesota zu. «Erste farbige Frau, die unseren Staat im Kongress repräsentiert!» Die «erste Geflüchtete im Parlament», sei sie nun. «Eine der ersten Muslimas», sagt sie, immer wieder unterbrochen von Getöse aus dem Publikum. Und eben: «Die erste mit Hijab».

Vier Jahre Flüchtlingslager

Am Wahlabend haben Omars Unterstützer die Wahlkampfzentrale in ein Tollhaus verwandelt. Während die frisch gebackene Abgeordnete spricht, blitzt nach jedem Satz ein Lächeln durch. Und ein kleiner Akzent. Die Frau, die im hellblau gestreiften Blazer und schwarzem, mit kleinen Steinchen verzierten Kopftuch gerade den Einzug ins nationale Parlament der USA feiert, ist in Somalia zur Welt gekommen. Eine Premiere in der US-Politik.

Als Omar aus dem Land fliehen musste, war sie acht. Gerade war der Bürgerkrieg losgebrochen, der in Somalia fast 30 Jahre später immer noch tobt. Omar und ihre Familie machten sich ins Nachbarland Kenia auf. Vier Jahre lang lebten sie in einem Flüchtlingslager, bis sie Asyl in den Vereinigten Staaten erhielten. Mit 12 kam Ilhan Omar in Virginia an, von dort ging es weiter nach Minnesota, dem Zentrum der somalischen Gemeinschaft in den USA.

Zur Politikerin wurde Omar erst vor zwei Jahren. Prompt kegelte sie in einer innerparteilichen Vorwahl einen Mann aus dem Rennen, der 44 Jahre lang für die Demokraten im Abgeordnetenhaus von Minnesota sass – und übernahm seinen Sitz im Parlament. Politisch ist Ilhan Omar eine Art Bernie Sanders light. Sie stehe für eine «Politik der moralischen Klarheit» und für Mut, führt sie häufig aus. Sie selber habe sich fürs Studium verschulden müssen – das möchte sie künftigen Studierenden ersparen. Ferner kämpft sie gegen privat betriebene Gefängnisse, die sich in den USA zunehmender Beliebtheit erfreuen (freilich nicht bei den Gefangenen, sondern bei Staat und Betreibern). Für Flüchtlinge setzt sie sich genauso ein wie für einen leichteren Zugang zu politischen Wahlen. So sollen US-Bürger mit Erreichen der Volljährigkeit automatisch für Wahlen registriert werden – heute muss jeder Willige das noch selbst erledigen.

In der Kritik steht Omar vor allem wegen eines Tweets aus dem Jahr 2012, in dem sie Israel vorwirft, die Welt zu «hypnotisieren» und «böse Dinge» zu tun. Dafür rechtfertigte sie sich in diesem Jahr: Kritik am israelischen «Apartheid-Regime» sei weit entfernt davon, Juden zu hassen, schrieb sie, ebenfalls auf Twitter.

Die überraschendsten SiegerInnen: