Das Rückgrat der Familie: Wer ist die neue First Lady Jill Biden?

Vier Mal lehnte sie seine Heiratsanträge ab – nicht etwa, weil Jill Jacobs den jungen Witwer und Senator nicht mochte. Sondern weil die Lehrerin, die in erster Ehe mit dem Besitzer eines Konzertlokals in Wilmington (Delaware) verheiratet gewesen war, sich Sorgen um die beiden Kinder von Joe Biden machte. Die zwei Buben, deren Mutter Neilia 1972 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, «waren so warmherzig», erinnerte sich Jill Biden später. «Ich musste wirklich sicher sein, dass es funktionieren würde, weil ich ihre Herzen nicht brechen wollte.»

Als Joe ihr zum fünften Mal einen Heiratsantrag machte, klappte es schliesslich: Jill sagte «Ja» und heiratete Joe Biden am 17. Juni 1977. Und noch heute kommt er, 77 Jahre alt, ins Schwärmen, wenn er über sie, 69 Jahre alt, spricht. Jill sei das Rückgrat seiner Familie, sagte der Präsidentschaftskandidat am Dienstag, als er Jill für ihre Rede am virtuellen Parteitag der Demokraten gratulierte.

An anderer Stelle bekräftigte Joe, dass es seiner Frau gelungen sei, seine Familie nach dem traumatischen Tod seiner ersten Gattin «zu heilen». Als First Lady an seiner Seite würde sie, «mit viel Liebe und Verständnis», das Gleiche für das ganze Land tun, versprach Biden.