Kein Fernsehduell im Wahlkampf

May verweigerte ein direktes TV-Duell mit ihrem Herausforderer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei. Zur Begründung sagte sie, es gebe schon genug "Gezänk" im Wahlkampf. So stellte sie sich einer Befragung durch Zuschauer und Journalisten, erst danach kam auch Corbyn an die Reihe, der ihr prompt Feigheit vorwarf. In einer weiteren Fernsehrunde mit mehreren Politikern liess sie sich von Innenministerin Amber Rudd vertreten.