Demo gegen Lukaschenko: Ein Grossaufgebot an Polizei und Armee sind im Einsatz

In der weissrussichen Hauptstadt Minsk hat ein Grossaufgebot von Polizei und Armee wegen neuer Massenproteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko Stellung bezogen. Das Innenministerium sprach am Sonntag von ersten Festnahmen mehrerer Menschen, die versucht hatten, an dem nicht genehmigten Demonstrationszug teilzunehmen.