Demokraten bringen sich in Stellung – das sind die Gewinner und Verlierer der Debatte

Umfragen in Iowa und New Hampshire – den beiden Bundesstaaten, in denen im Februar 2020 die Vorwahlen beginnen – deuten darauf hin, dass Pete Buttigieg Rückenwind verspürt. Die pragmatischen Ideen des Stadtpräsidenten von South Bend (Indiana) stossen auf Zustimmung, auch weil der junge Politiker eine interessante Biografie besitzt und Charisma versprüht. Am Mittwoch gelang es ihm nun, sich auch einem nationalen Publikum als politischer Aussenseiter zu präsentieren, der alte Probleme mit neuen Ideen lösen wolle. Und obwohl es zahlreiche Fragen über den Erfahrungsschatz Buttigiegs gibt, parierte er die entsprechende Kritik problemlos.

WATCH: Rep. Gabbard and Mayor Buttigieg spar over military strategy and geopolitics. #DemDebate pic.twitter.com/fyj3uAPVeP

Verlierer: Joe Biden (77)

Joe Biden gab einmal mehr eine suboptimale Vorstellung – auch wenn er dieses Mal nicht komplett abstürzte. Positiv waren seine Beiträge im aussenpolitischen Teil der Debatte. Negativ waren seine Versprecher und unsinnige Aussagen, die er machte. So sagte Biden, häusliche Gewalt müsse mit Fäusten geschlagen werden («We have to keep punching it.»). Auch verzichtete er darauf, die gesundheitspolitischen Vorschläge von Elizabeth Warren zu kritisieren – obwohl sein Wahlkampfstab zuvor eine Attacke prognostiziert hatte. Ewig kann Biden nicht so weitermachen, verliert er doch gemäss Meinungsumfragen stetig an Terrain. Nach wie vor führt der ehemalige Vize von Präsident Barack Obama aber die nationalen Erhebungen an.