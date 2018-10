In den vergangenen Tagen sind nur wenige Meinungsumfragen veröffentlicht worden. Ich habe aber das Gefühl, dass die demokratischen Kandidaten in einigen umkämpften Staaten den Anschluss an ihre republikanischen Kontrahenten verloren haben. Die Demokratin Heidi Heitkamp aus dem konservativen North Dakota etwa befindet sich in Schwierigkeiten.

Ja, der Ausspruch «All politics is local» (auf Deutsch etwa: Letztlich geben lokale Probleme den Ausschlag) hat seine Gültigkeit schon lange verloren. Eine amerikanische Parlamentswahl ist ein Referendum über den Präsidenten und die Partei, die die Macht innehat. Hätte Trump Zustimmungswerte von mehr als 50 Prozent, dann befänden sich die Republikaner nicht in einer derart misslichen Lage.

Sie hat nicht ganz unrecht mit ihrer Kritik. Im Herbst 2016 glaubten nur ganze wenige Wahlanalysten an einen Sieg von Trump. Dies sollten wir in Erinnerung behalten. Andererseits müssen wir nun nicht jede Meinungsumfrage hinterfragen, bloss weil die Umfragen damals falsch lagen.

Trump behauptete diese Woche, seine Wahlkampfveranstaltungen seien weit besser besucht als noch im Jahr 2016. Stimmt das?

Danach sieht es im Nachgang zum Bestätigungsverfahren für Richter Brett Kavanaugh aus. Vor allem in republikanisch dominierten Staaten wie Texas oder North Dakota nähern sich die Umfragewerte der Republikaner wieder dem langjährigen Mittel an. In politisch umkämpften Regionen sehe ich diesen Effekt nicht. Dort sind die Demokraten immer noch im Vorteil.

Hat die Kavanaugh-Nomination auch dazu geführt, dass nun mehr demokratische Frauen an die Urne gehen, wollen um ein Zeichen zu setzen?

In dieser Bevölkerungsgruppe war die Bereitschaft, an der Wahl teilzunehmen, bereits vor der Kontroverse um Kavanaugh sehr gross. Daran hat sich nichts geändert.

Die Kandidaten der Demokraten für das nationale Parlament haben bis Ende September deutlich mehr Geld gesammelt als ihre republikanischen Kontrahenten – 1,1 Milliarden Dollar versus 0,7 Milliarden Dollar, gemäss der «Washington Post». Hilft das den Demokraten?

Natürlich spielt Geld in Wahlkämpfen eine wichtige Rolle. Demokratische Kandidaten profitieren davon, dass ihre Kassen gut gefüllt sind, vor allem wenn sie in Landesteilen antreten, in denen sie traditionellerweise die schlechteren Karten haben. Ob der texanische Senatskandidat Beto O’Rourke nun aber 10 Millionen Dollar oder 60 Millionen Dollar besitzt, spielt letztlich keine Rolle.

Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht mit einem Sieg von Beto O’Rourke rechnen?

Ich sage nicht, dass er das Duell gegen den Republikaner Ted Cruz nicht gewinnen kann. Ich sage vielmehr, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges nicht grösser wird, bloss weil es ihm gelungen ist, innerhalb von drei Monaten 38 Millionen Dollar zu sammeln.

Die meisten Wahlanalysten sagen, dass am 6. November mit einer langen Nacht zu rechnen sei. Welche Auseinandersetzungen werden Sie im Blick behalten?

Meiner Meinung nach werden wir bereits recht früh wissen, woher der Wind weht. In Indiana kämpft der demokratische Senator Joe Donnelly um seine Wiederwahl; im 6. Bezirk von Kentucky will der republikanische Abgeordnete Andy Barr für zwei weitere Jahre gewählt werden. Falls Donnelly ins Hintertreffen gerät, dann können die Demokraten ihre Träume von einer Mehrheit im Senat endgültig begraben. Für Kentucky gilt: Übernimmt die Herausforderin von Barr rasch die Führung, dann werden die Republikaner wohl das Repräsentantenhaus verlieren.