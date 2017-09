Funke bezeichnet auch Teile des AfD-Wahlprogramms als rechtsextrem, da sich etwa in der Frage zum Umgang mit Muslimen keine Differenzierung finden lasse. Tatsächlich will die Partei gemäss ihrem Wahlprogramm der Glaubensfreiheit der Muslime gesetzliche Schranken setzen. «Der Islam gehört nicht zu Deutschland», heisst es im Parteiprogramm. Minarette und der Ruf des Muezzins sollen in Deutschland verboten werden. Restriktiv ist die Partei in migrationspolitischen Fragen. Die «ungeregelte Massenimmigration» durch «überwiegend unqualifizierte Asylbewerber» sei sofort zu stoppen.

Funke, der in seinem neuesten Buch «Deutschland – die herausgeforderte Demokratie», den Gründen für die Enthemmung und Radikalisierung in Deutschland auf den Grund geht, sieht durch den Einzug der AfD in den Bundestag «Herausforderungen auf Bevölkerung und Politik» zukommen, wie sie das Land seit «50 Jahren nicht gesehen hat.»

Kampf um Posten und Einfluss

Wie sich die politische Kultur durch den Einzug der AfD in den Bundestag verändern wird, ist schwer abzuschätzen. Alexander Hensel vom Göttinger Institut für Demokratieforschung hat mit einem Team von Wissenschaftern untersucht, welchen Einfluss die AfD auf die Landesparlamente genommen hat. Hensel und sein Team haben ihren Fokus auf die Parlamente von Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelegt. «Wir konnten feststellen, dass es innerhalb der Fraktionen – gerade am Anfang – zu heftigen Konflikten über inhaltlich-strategische Fragen gekommen ist. Dies auch, weil die Partei ständig in Bewegung ist und sich zuletzt noch weiter nach rechts verschoben hat.» Dieser Umstand habe zu Streitigkeiten zwischen dem gemässigten und dem radikalen Flügel geführt. Hensel sieht auch auf die AfD-Fraktion im Bundestag erhebliche Probleme zukommen. «Es wird, zumindest zu Beginn, wohl zu einem Kampf um Posten, Einfluss und Macht kommen. Es wird schwierig sein, eine Fraktion mit Leuten verschiedener Strömungen, unterschiedlichsten Positionen und Strategien zusammenzuhalten.»

Die AfD habe in allen drei untersuchten Parlamenten die «politische Auseinandersetzung erheblich polarisiert», so der Wissenschafter. Durch ihre Programmatik und ihre politischen Möglichkeiten wie parlamentarische Initiativen habe sie «die Debatte nach rechts geöffnet». Durch die Weigerung sämtlicher etablierter Parteien, mit der AfD zusammenzuarbeiten, stehe die Partei weitgehend isoliert da. Hensel geht davon aus, dass die AfD auch im Bundestag auf sich allein gestellt bleiben wird. «Diese Isolierung führt dazu, dass sich die AfD weiter mit Tabubrüchen Gehör verschaffen möchte. Den Willen zu einer konstruktiven, sachpolitischen Arbeit konnten wir bei der AfD nur eingeschränkt beobachten.»