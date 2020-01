Der Balkan stimmt mit den Füssen ab – und entleert sich immer mehr

In Amerika, heisst es, stimmen die Bürger gerne mit den Füssen ab. Wenn es ihnen nicht passt in einem Staat, ziehen sie einfach in den nächsten. Dort sein Glück zu suchen, wo es einem am besten hold scheint, ist für viele der Inbegriff der amerikanischen Freiheit.

Auch in Europa kommt diese Freiheit immer stärker zur Geltung. Die Einführung der Personenfreizügigkeit und der Aufbau des gemeinsamen Binnenmarktes haben dazu geführt, dass die Zahl mobiler EU-Bürger in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Die Abstimmung mit den Füssen zeigt dabei ein deutliches Resultat: Die Bewegung geht von Süden nach Norden und von Osten nach Westen. In manchen Regionen in Südost- und Mitteleuropa kommt es gar zu einer eigentlichen «Entvölkerung».

Kroatien verliert jährlich 16000 Einwohner

Es war der kroatische Premierminister Andrej Plenkovic, der jüngst Alarm schlug. Jedes Jahr verliere er «das Äquivalent einer Kleinstadt» von 16000 Einwohnern. Bei einem Land von der Grösse Kroatiens eine wesentliche Zahl. Tatsächlich befindet sich die Bevölkerungszahl mit 4,07 Millionen im Staat an der Adria-Küste auf dem tiefsten Stand seit 1957. Allein in den ersten drei Jahren seit dem EU-Beitritt 2013 haben über fünf Prozent der Kroaten und Kroatinnen ihre Heimat Richtung Westeuropa verlassen. 15,4 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung lebt heute im EU-Ausland. Es ist der zweithöchste Wert in der EU, der nur noch von Rumänien mit 21,3 Prozent getoppt wird.