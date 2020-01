Der Flugzeugabsturz im Iran ist ein Super-GAU für die Mullahs

Revolutionsführer Ali Khamenei war ausser sich vor Wut, als ihm General Ismail Ghaani am Donnerstagabend die Wahrheit beichtete. 24 Stunden lang hatte der Nachfolger des von den USA getöteten Kommandanten der Al-Kuds-Brigaden den höchsten iranischen Geistlichen in dem Irrglauben gelassen, die ukrainische Boeing 737 sei auf Grund eines technischen Versagens abgestürzt. Nach dem Vertrauensbruch ging es dann ganz schnell: Am Freitagmorgen tagte der nationale iranische Sicherheitsrat unter der Führung Khameneis, der den Revolutionsgardisten und der Staatsführung 24 Stunden Zeit für ein öffentliches Schuldeingeständnis gab.

Khamenei wusste, welch verheerende Folgen fortgesetztes Leugnen angesichts der erdrückenden Beweislast für sein Land haben würde. Drei Tage hatte die Islamische Republik den Tod von General Soleimani beweint, mit perfekt inszenierten Massenprozessionen versucht, die nationale Eintracht nach den blutigen Novemberunruhen wiederherzustellen. Den Tod von 80 oder mehr iranischen Staatsbürgern beim Abschuss von Flug PS752, unter ihnen viele Studenten, wollten die Militärs dagegen als tragischen Unglücksfall bagatellisieren und möglichst rasch wieder zur Tagesordnung übergehen.