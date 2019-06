Der Schweizer Chef-Unterhändler Roberto Balzaretti hat sich selbst schon als «Bruce Willis» der Diplomatie bezeichnet. Tatsächlich wird der Taekwondo-Kämpfer seine ganze Schlagkraft einsetzen müssen, wenn er in den nächsten Tagen beim Rahmenabkommen noch etwas rausholen will.

Am Mittwoch traf er mit seiner Verhandlungsdelegation in Brüssel ein. Wichtig: Es geht um Klarstellungen, nicht um Nachverhandlungen. Damit sind den Diskussionen enge Grenzen gesetzt, wie Kommissions-Chef Juncker in seinem Brief an den Bundesrat festhielt. Was ist unter diesen Voraussetzungen möglich? Eine Auslegeordnung.

Lohnschutz:

Im Bereich der Flankierenden Massnahmen strebt der Bundesrat eine Klarstellung und Garantie an, dass das Schweizer Lohnschutzniveau erhalten bleibt. Was das konkret bedeutet, ist unklar. Sicher ist: Die EU-Kommission wird der Schweiz keine Carte blanche erteilen, ihre flankierenden Massnahmen nach Lust und Laune auszubauen.

Was aber drinliegt: eine gemeinsame Erklärung, in der festgehalten wird, dass das Prinzip «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» sowohl für die EU wie die Schweiz höchste Priorität erfährt. Ausserdem könnten nochmals die Besonderheiten des Schweizer Arbeitsmarkts herausgestrichen werden, wo sehr viele Kurzzeitentsendungen aus dem EU-Ausland stattfinden und die Gefahr des Sozialdumpings wegen des hohen Lohnniveaus besonders gross ist.

Gemeinsame Erklärungen sind «Gebrauchsanleitungen» eines Abkommens und haben einen rechtlichen Charakter. Sie sind jedoch nicht justiziabel und deshalb keine wasserdichte Garantie.