Zum Endspurt im Wahlkampf etwa stellte er eine Studie zu Moscheen in Wien vor, die ergab, dass nur zwei von 16 untersuchten Moscheen aktiv die Integration in die österreichische Gesellschaft unterstützen. In mehr als einem Drittel der untersuchten Moscheen werde hingegen der Integration entgegengewirkt, so die Studienautoren.

In sechs der 16 Moscheen würde die «westliche Gesellschaft» abgelehnt, in acht Moscheen würde ein Weltbild der Segregation von Muslimen und Nicht-Muslimen gefördert. Kurz machte bereits klar, dass einige Moscheen schliessen müssten.

Beim Thema Islamisierung übertreibt der Aussen- und Integrationsminister aber auch zuweilen. So behauptete er, dass Musliminnen in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo und in der kosovarischen Hauptstadt Pristina dafür bezahlt würden, sich voll zu verschleiern – wofür es keine Belege gibt. Es handelt sich vielmehr um jahrzehntealte Gerüchte, die der Aussenminister nun aufkochte und die in Bosnien-Herzegowina für Verstörung sorgten.

Mit falscher Statistik hantiert

Als gemogelt stellte sich auch eine Grafik heraus, die auf der Website von Sebastian Kurz zu finden war und bei der es darum ging, dass er damit warb, wie viel Österreich an Geldern für Entwicklungszusammenarbeit zahle. Auf der Grafik von Kurz lag Österreich im OECD-Vergleich an vierter Stelle.

Die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek konfrontierte Kurz dann mit den Fakten. Demnach liegt Österreich erst an elfter Stelle im OECD-Vergleich. Auf der Website von Kurz waren Norwegen, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Grossbritannien, Deutschland, Niederlande einfach weggelassen worden, damit der Aussenminister besser dasteht.

Ohne wirtschaftliche Erfahrung

Die Schnitzer im Wahlkampf haben dem Mann mit der Prinzenfrisur, der seinem Gegenüber stets vermittelt, gut zuzuhören, aber gar nicht geschadet. Die Österreicher «stehen» auf Kurz, weil er Erneuerung vermittelt. Ob jung oder alt, viele projizieren in den Mann, der so höflich ist, wie jeder sich seinen Schwiegersohn wünscht, alle möglichen Visionen und Hoffnungen hinein.

Das ist ein durchaus erstaunliches Phänomen – hat Kurz doch überhaupt keine wirtschaftspolitische Erfahrung. Tatsächlich ist er auch überhaupt nicht neu in der Politik. Bereits 2011 wurde er Integrationsstaatssekretär und seit vier Jahren ist er Aussenminister.

Aber sein Stil kommt sehr gut an.

Er sagt im Gespräch gerne «ist ja nicht bös gemeint» oder «ich muss nur manchmal schmunzeln» oder «das beantworte ich gerne» oder «Seien Sie mir nicht böse», wenn es darum geht dem Gegenüber etwas zu erwidern. So wohlerzogen seine Art zu Streiten ist, so hartnäckig ist er gleichzeitig.

Kurz steht für Steuersenkungen und Schuldenreduktion. Gefragt nach den christlichen Werten, fällt ihm vor allem ein, dass die Menschen «ihre Talente einbringen» und nicht nach dem Staat fragen sollten. Er will Ehrenamtlichkeit fördern. Wirtschaftspolitisch könnte man ihn wohl liberal nennen, gesellschaftspolitisch ist er ein «Softie-Konservativer».

Ball liegt bei der ÖVP

Nun dürfte Sebastian Kurz mit der Bildung der nächsten Regierung Österreichs betraut werden. Sein Widersacher im Wahlkampf, SPÖ-Chef und Noch-Kanzler Christian Kern, liess am Sonntag noch offen, ob die Sozialdemokraten in die Opposition gehen oder doch eine Regierung bilden wollen. «Jetzt muss man schauen, was die nächsten Schritte sind, da liegt der Ball beim Bundespräsidenten» – und in der Folge «wohl beim Ersten», sprich der ÖVP, meinte er nach der Wahl. Der Bundespräsident erteilt traditionell in Österreich dem Chef der stärksten Partei den Auftrag zur Regierungsbildung.

Erster Ansprechpartner dürfte FPÖ-Chef Heinz Christian Strache werden. Der verpasste zwar sein Wahlziel — eigentlich wollte er auf den zweiten Platz. Trotzdem sprach er gestern von einem «grossartigen» Erfolg. Auch er legte sich noch nicht auf eine Koalition fest, sondern meinte nur: «Wer ist bereit für ernsthafte Veränderungen im Sinne der freiheitlichen Ideen?»