Die Abendsonne scheint über die Baumwollfelder rings um Akcakale, einer türkischen Kleinstadt an der Grenze zu Syrien. Bäuerinnen pflücken die weissen Büschel von den Stauden; Kleinkinder spielen an der Schotterstrasse, die an der Grenze entlang läuft. Ruhe und Frieden liegen über dem Land – und enden wie der Schotterweg jäh an frisch aufgewühlten Erdhügeln mitten in den Feldern. Ein Kanonenrohr ragt aus dem Erdreich hervor, ein Wachposten in Tarnfarben hebt den Arm. Die Bauern werden nicht mehr viel Zeit haben, ihre Ernte einzubringen: Hier gräbt sich die türkische Armee ein für den Einmarsch nach Syrien.

«Aufnahmen sind hier nicht erlaubt, sagt mein Kommandant», erklärt der Soldat zum Autofenster herab gebeugt. Eine Haubitze und mehrere Schützenpanzer sind neben der Strasse eingegraben, Mannschaftsunterkünfte in Zelten aufgeschlagen. Ein Hund in Geschirr begleitet einen der Soldaten. Das Grenzgebiet ist noch von früher vermint.

Über mindestens 100 Kilometer entlang der Grenze hat die türkische Armee ihre Truppen für den Einmarsch in Stellung gebracht. Die Vorbereitungen seien abgeschlossen, teilt das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Nach unbestätigten Berichten eröffnet die türkische Artillerie nachts bei der Stadt Ceylanpinar weiter östlich das Feuer auf Stellungen der Kurdenmiliz YPG auf der syrischen Seite.