Der Spätsommer meint es gut mit Västervik an diesem Mittwoch. Sonne, blauer Himmel, angenehm mild ist es. Auf zwölf Uhr mittags ist der Jäger der etablierten Parteien in Schweden angekündigt: der Anführer der Schwedendemokraten (SD) Jimmie Åkesson. Seit Wochen tingelt er durchs Königreich. Nun ist Halt in der Ostseestadt Västervik, einer Gemeinde so gross wie der Kanton Zürich mit knapp 35'000 Einwohnern. Nach der Veranstaltung erklärt Åkesson der «Schweiz am Wochenende», warum seine Partei einen derart grossen Zulauf hat.

Sein grösstes politisches Kapital sieht Åkesson im strengen Umgang mit Flüchtlingen. Seine Partei ist rechtspopulistisch. «Es gibt viele politische Bewegungen da draussen in Europa», sagt er. «Sie erinnern Teilweise an uns, schaffen aber die Grenzziehung nach rechts nicht. Wir wollen nicht mit Rassisten in einen Topf geworfen werden», so der 39-Jährige.