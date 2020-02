Der letzte Schweizer in Wuhan: «Das Virus wird uns nicht erreichen»

Seit in der Nacht auf Freitag ein zweiter Evakuierungsflug aus Wuhan abhob, ist Emmanuel Geebelen der letzte Schweizer in Wuhan. In der 11-Millionen-Metropole lebt der 42-Jährige in einem 24-stöckigen Apartmentturm. Doch wenn er morgens das Fenster öffnet, dann schallen weder Autolärm noch Stimmengewirr in die Wohnung. Die einzigen Menschen, die der Genfer vereinzelt ausmachen kann, sind Reinigungskräfte in Ganzkörperschutzanzügen, die Desinfektionsmittel versprühen. «Man sieht derzeit China, wie man es noch nie gesehen hat», sagt Geebelen am Telefon und lacht ausgelassen.

Dabei befindet sich seine Wahlheimat derzeit im Ausnahmezustand. In Wuhan, dem Epizentrum des Virus, und der umliegenden Provinz Hubei haben sich laut Angaben der chinesischen Gesundheitskommission knapp 63'000 Menschen angesteckt. Mehr als 2000 Personen sind an dem Erreger bislang verstorben.

Über Wochen hinweg wurden Horrorvideos über Leichensäcke in überfüllten Krankenhäusern in Wuhan, abgewiesene Patienten und ausgeräumte Supermarktregale weltweit in den Abendnachrichten der Fernsehstationen ausgestrahlt. Für viele mag es angesichts der wohl schwerwiegendsten Gesundheitskrise in der Geschichte der Volksrepublik absurd erscheinen, wie jemand die Chance zum Heimatflug in die Schweiz ablehnen würde.

In 23 Tagen nur sechs Mal vor die Tür

«China ist unser Zuhause, für uns gibt es keinen Grund fortzuziehen», sagt Geebelen, der mit seiner chinesische Frau Connie zwei Kleinkinder hat. Geradezu stoisch analysiert er die Situation der jungen Familie: «Das Virus wird uns nicht erreichen. Ich bin der einzige von uns, der das Haus verlassen hat um einzukaufen – natürlich mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen», sagt er. Genau sechs mal sei der gelernte Uhrenmacher in den letzten 23 Tagen vor die Tür gegangen.

Doch mittlerweile ist auch das nicht mehr möglich, die Stadtregierung hat eine vollständige Ausgehsperre verhängt. Seither organisieren sich die Anwohner in Gruppenchats um Vorratskäufe zu verabreden. Fahrer mit Regierungslizenzen bringen die Lebensmittel 48 Stunden später zu den verschlossenen Toren der Wohnsiedlung. «Besorgt sind wir nicht, aber der Alltag ist langweilig», sagt Geebelen, der nach wie vor eine strikte Alltagsroutine einhält: Um 5:30 Uhr wacht der Westschweizer auf, bevor er sich an das Frühstück für die Kinder macht. Anschliessend werden online die Nachrichten gecheckt: Wie viele neue Infizierte wurden von den Behörden bestätigt? Haben sich die Quarantänebeschränkungen verändert?