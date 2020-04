Die 11 Millionen Bewohner von Wuhan dürfen sich wieder frei bewegen – und werden mit Coupons zum Shoppen animiert

Als Timo Balz am Dienstag zum ersten Mal nach fast zwei Monaten die Strasse vor seiner Wohnsiedlung in Wuhan betrat, zückte der 45-jährige Deutsche sein Smartphone und verschickte euphorisch Selfies an seinen Freundeskreis. Der erste Gang in Freiheit führte ihn zum nächstgelegenen Supermarkt, direkt ans Süssigkeiten-Regal: «Ich habe Unmengen Chips und Schokoriegel geholt», erzählt Balz, der an der Universität Wuhan lehrt. Die letzten Wochen hat er mit seiner vierköpfigen Familie ausschliesslich in seiner Wohnung verbracht. Das Nachbarschaftskomitee hat regelmässig Lebensmittel vor die Tür gestellt: Gemüse, Reis, Fleisch. Doch Paprika-Chips, das war während der Quarantäne in der chinesischen Millionenstadt ein Ding der Unmöglichkeit.

Am Mittwoch werden alle Einschränkungen in der Stadt, die als Ursprung der weltweiten Coronaepidemie gilt, aufgehoben. Erstmals seit dem 23. Februar dürfen die elf Millionen Bewohner die Stadtgrenze wieder überqueren. Normalität soll zurückkehren. Doch das Virus hat tiefe Narben hinterlassen. 2500 Menschen sind in Wuhan an Covid-19 gestorben. Für Jahrzehnte wird der gefährliche Erreger mit der Stahl- und Industriestadt verbunden bleiben.