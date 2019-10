Lange war am Mittwoch nicht ganz klar, was in Halle passiert und wer für die Tat verantwortlich war. Nun weiss man, dass der Mann, der gestern in Halle zwei Menschen erschoss und zwei weitere verletze, ein antisemitisch motiviertes Motiv hatte. Aus diesem Grund stufte die deutsche Generalbundesanwaltschaft die Tat auch als rechtsextremen Terroranschlag ein.

Die ganze Stadt sei tief betroffen über die Geschehnisse, schreibt der Mitteldeutsche Rundfunk MDR, der aktiv über die Entwicklung in der ostdeutschen Stadt berichtet. Doch was genau ist wie, wann und wo passiert? Wir fassen am «Tag danach» für Sie zusammen.

Der Ablauf und die Opfer

Ein schwerbewaffnete Täter hat versucht, in einer Synagoge ein Blutbad während eines stattfindenden Gottesdienstes unter rund 80 Gläubigen anzurichten. Wie mehrere Medien berichten, ist der Täter dort jedoch an der Tür gescheitert. Denn oft ist in Synagogen die Tür während Feiern und Festen verriegelt, so dass von aussen niemand unerlaubt eindringen kann. In diesem Fall rettete dies vielen Menschen das Leben.

Der Täter versuchte sich dann mit Waffengewalt Zugang zu verschaffen, habe gegen die Tür geschossen und versucht, die Tür mit selber gebasteltem Sprengstoff zu zerstören. Als dies nicht gelang, verliess der Mann die Synagoge und begann wahllos zu schiessen. Das erste Opfer tötete er neben seinem Auto. Bei dem ersten Opfer handelt es sich um eine 40 Jahre alte Frau, die unweit der Synagoge wohnte.

Ein älterer Mann wollte sich um die leblose Frau kümmern. Als der Täter ihn sah, versuchte er ihn ebenfalls zu erschießen. Da die Waffe scheinbar eine Ladehemmung hatte, konnte der Mann in seinem Auto entkommen.

Beim zweiten Todesopfer handelt es sich um einen 20-jährigen Mann, der sich, als Maler arbeitend, auf einer Baustelle neben einem Dönerladen befand. Der Täter verletzte den jungen Mann und liess ihn liegen. Er verfolgte dann Passanten in der Stadt und kehrte dann zum Dönerladen zurück, wo er den verletzt am Boden liegenden 20-jährigen Mann erschoss.

Dann führte die Flucht aus Halle in den Ort Landsberg etwa 15 Kilometer östlich. Im Ortsteil Wiedersdorf gab der 27-Jährige Schüsse auf ein Ehepaar ab, wechselte das Auto und setzte seine Flucht mit einem gekaperten Taxi fort. Nach seiner Flucht war der Todesschütze auf der Bundesstrasse 91 südlich von Halle festgenommen worden, wie es aus Sicherheitskreisen hiess. Zu dem Zugriff kam es den Angaben zufolge in der Nähe von Hohenmölsen rund 45 Autominuten südlich von Halle durch Spezialkräfte.

Der anrückenden Polizei gelang es dann, nach einem Feuergefecht mit dem Täter, denn Mann zu verletzen und in der Folge zu überwältigen. Der Täter habe Schussverletzungen am Hals. Die Nacht habe er in einer Klinik in Weissenfels in Sachsen-Anhalt verbracht. Am Donnerstag sei er dann für eine Operation in eine Klinik in Halle gebracht worden.

Der Täter sei stark bewaffnet gewesen, er habe neben einer Pistole auch eine Schrotflinte, Granaten und Sprengstoff mit sich getragen.

Der Täter und das Motiv

Bei dem mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 27-jährigen deutschen Mann aus Sachsen-Anhalt. Der Name des Mannes ist bekannt. Die Polizei bestätigte am Abend, dass es sich bei dem kurz nach der Tat festgenommenen Mann um den mutmasslichen Schützen handele.

Das Ziel des rechtsradikalen Täters war es, so viele Juden wie möglich zu töten. Als er scheiterte, begann er damit, Menschen zu erschiessen, die ihm zufällig auf der Strasse begegneten. Laut einem im Internet aufgetauchten Dokument hatte der Täter seinen Angriff schon länger geplant.

Gemäss der Leiterin, der auf die Beobachtung von Extremisten spezialisierten Seite Intelligence Group, Rita Katz, soll das PDF-Dokument Bilder von Waffen zeigen und einen Verweis auf das Live-Video enthalten. Das Dokument sei am 1. Oktober hochgeladen worden. In dem Text werde das Ziel genannt, «so viele Anti-Weisse zu töten wie möglich, vorzugsweise Juden». Ob es tatsächlich von dem mutmasslichen Täter stammt, ist noch nicht geklärt.

«Was wir gestern erlebt haben, war Terror», sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Donnerstag in Karlsruhe. Dem Täter wird nun zweifacher Mord und versuchter Mord in neun Fällen vorgeworfen. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl beantragt. Der Täter wird noch heute dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgestellt.