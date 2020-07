Die schwarze Liste der USA: Elf weitere chinesische Unternehmen stehen jetzt da drauf

Das US-Handelsministerium hat elf weitere chinesische Unternehmen wegen Unterdrückung muslimischer Minderheiten auf die schwarze Liste gesetzt. Die Unternehmen seien an Menschenrechtsverletzungen an Uiguren und andere muslimische Minderheiten beteiligt, erklärte das Ministerium am Montag (Ortszeit).