Das Rote Kreuz und die Heilsarmee erhielten jeweils 300'000 Dollar, wie die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien zwölf Hilfsorganisationen von den Trumps bedacht worden.

Während seiner Kampagne für die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr war der jetzige US-Präsident Trump heftig kritisiert worden, weil er mehrfach Spenden angekündigt hatte, das Geld aber in Wirklichkeit nie überwies.

Der Sturm "Harvey" hatte Ende August besonders in Texas und in Louisiana gewütet. Die Schäden wurden vor allem durch Überschwemmungen verursacht. Die Schäden gehen in die Milliarden.