Die Segel sind gesetzt und der Takt, mit dem Donald Trump seiner Wiederwahl in anderthalb Jahren entgegenrauschen will, ist klar. Er geht so: «Send Her Back!» («Schick sie zurück!») Der Ausruf, den seine Anhänger vergangene Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung erstmals skandiert haben, richtet sich an die in Somalia geborene Abgeordnete Ilhan Omar. Trump hat die am linken Rand der Demokraten politisierende dunkelhäutige Frau als neues Feindbild Amerikas auserkoren. Der Propagandaspruch, der ihre Abschiebung fordert, rollt Trumps Anhängern genauso locker von der Zunge wie das «Lock Her Up!» («Sperr sie ein!»), mit dem sie vor zwei Jahren im Wahlkampf die Inhaftierung von Trumps Kontrahentin Hillary Clinton forderten.

Linguistisch also sind wir im anbrechenden US-Wahlkampf wieder da angelangt, wo wir 2016 schon einmal waren: beim dreifachen Einsilber. Die Zuschauer bei diesem ungleichen politischen Ringkampf zwischen dem mächtigsten Mann der Welt und der frischgewählten Abgeordneten aus dem Bundesstaat Minnesota müssen sich entscheiden, hinter welcher Ecke sie sich versammeln wollen. Die Ecke Omar sieht in der kopftuchtragenden Politikerin eine Vorkämpferin für ein neues, multikulturelles und sozialistisches Amerika. Die Ecke Trump hingegen sieht in Ilhan Omar eine farbige, fremde und feminine Bedrohung für das alte, weisse Amerika. Nur der furchtlose Ringkämpfer Trump, der sich zuversichtlich mit beiden Fäusten auf die Brust schlägt, kann dieses Amerika noch retten.

Die beiden Seiten veranstalten dieser Tage einen Schlagabtausch («shouting match»), wie ihn das Land selbst in der an Streitereien alles andere als armen Ära Trump nur selten gesehen hat. Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob Trumps Angriffe auf Ilhan Omar rassistisch waren und – wenn ja – was das für Konsequenzen haben wird.

Die erste Frage beantwortete das US-Parlament mit Ja. 240 Demokraten und 4 Republikaner stimmten einem Antrag zu, der Trumps Tweets als «rassistisch» verurteilte. 187 Republikaner stimmten dagegen. Weniger klar ist die Antwort auf die zweite Frage. Maggie Haberman, die für die «New York Times» über das Weisse Haus berichtet, sagte in einer Fernsehtalkshow, hinter Trumps Attacken auf Ilhan Omar stecke taktisches Kalkül. «Trump hat einen Sinn dafür, dass sich Rassismus bei den amerikanischen Wählern gut verkaufen lässt», sagte Haberman.

Damit spricht die Starjournalistin eine traurige Realität an, unter der dunkelhäutige Amerikaner noch heute leiden: Trotz der Abschaffung der Sklaverei, trotz der Zulassung Nichtweisser zu politischen Ämtern, trotz der Auflösung getrennter Schulen, trotz zivilrechtlicher Reformen und trotz acht Jahren Barack Obama ist Amerika ein bis heute von rassistischen Zuckungen geplagtes Land.

Während alleine der Begriff Rasse in Europa schon gutbegründete Abwehrreflexe auslöst, ist er in Amerika seit den blutigen Begegnungen zwischen europäischen Siedlern und farbigen Ureinwohnern vor 500 Jahren ein zentraler Identitätsstifter. Die eigene Rasse schafft Zugehörigkeit. Die Abgrenzung gegenüber anderen Rassen leider auch. Dabei hat sich der amerikanische Rassismus im Lauf der Zeit stark gewandelt, wie etwa das Buch «Identity Crisis» zeigt. Zwar gebe es heute weniger Leute, die gegen Mischehen oder für getrennte Schulen seien, schreiben die Autoren. Dafür wachse der Anteil jener weissen Amerikaner, die sich selber stark benachteiligt fühlen gegenüber anderen, oft anders aussehenden Gruppen.

Donald Trump kennt das explosive Potenzial, das in dieser Verlustangst steckt. Schon als TV-Unternehmer in den 1980ern präsentierte er dem Sender NBC ein Konzept für eine Talentshow, in der eine Gruppe Schwarzer gegen eine Gruppe Weisser hätte antreten sollen. Trump riskiert viel, wenn er dieses Spiel jetzt auf politischer Ebene aufzieht. Genauso gross aber ist das Risiko für seine demokratischen Gegner. Wenn sie sich schützend vor Ilhan Omar stellen, ist das löblich und richtig. Wenn sie Omar aber zum neuen Idol hochjubeln, unterschätzen sie die «weisse Angst» vor dem farbigen Neuen. Donald Trumps Vorgänger war sich dieser Angst sehr bewusst. «Rassismus ist Teil unserer DNA», sagte Obama 2015. Er hatte recht. Und Trump hat ihm gut zugehört.