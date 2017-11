Carles Puigdemont konnte ihr gerade noch entkommen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion flüchtete der abgesetzte Präsident Kataloniens nach Brüssel. Was sie mit ihm gemacht hätte, konnte er am Donnerstag beobachten. Sie liess acht seiner Minister verhaften. Auch der katalanische Vizepräsident Oriol Junqueras sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bereits vor drei Wochen unterzeichnete sie den Haftbefehl für die beiden Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung: Jordi Cuixart und Jordi Sànchez. In Katalonien demonstrieren Hunderttausende für die Freiheit der «politischen Gefangenen».

Carmen Lamela, Strafrichterin der Audiencia Nacional, treibt Bildredaktoren in den Wahnsinn. Sie bestimmt zurzeit die Schlagzeilen in Spanien, hochaufgelöste Bilder von ihr gibt es aber kaum. Im Gerichtssaal ist fotografieren verboten. Den öffentlichen Auftritt meidet sie. Der Katalonienkonflikt macht sie nun trotzdem weltberühmt.

Wie politisch ist die Richterin?

Wie tickt Carmen Lamela? Die katalanischen Nationalisten machen es sich einfach. Sie sehen in ihr den verlängerten Arm des Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Was er mit dem Vorschlaghammer nicht hinkriegt, erledige sie mit dem Holzhämmerchen. Sucht man in ihrer Biografie nach Politik, führt die Spur jedoch weg von der konservativen Regierungspartei Partido Popular und hin zur sozialdemokratischen PSOE.

Als deren Genosse José Luis Rodríguez Zapatero noch die Geschicke des Landes lenkte, arbeitete Lamela als Beraterin im Justizministerium. Personen aus ihrem Umfeld beschrieben sie gegenüber einer spanischen Zeitung als progressiv. Sie selbst sagt, es habe sich um einen technischen Posten ohne politische Implikationen gehandelt.