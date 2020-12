Sandu, Johnson und Bozizé: Diesen drei Politikern stehen ganz besondere Weihnachten bevor

Knapp 24 Stunden vor ihrer Vereidigung als Staatspräsidentin hat Maia Sandu ein grosses ­Geschenk bekommen. Der pro­russische Regierungschef Ion Chicu erklärte am Mittwoch seinen Rücktritt. Kurz zuvor liess er aber noch die Kompetenzen der zukünftigen Staatspräsidentin beschneiden. So wurde die Aufsicht über den Geheimdienst dem Parlament übertragen. Dagegen demonstrierten in der Hauptstadt Chisinau bis zu 50000 Personen.

Mit Sandus Amtsantritt soll Moldawien nun in eine ganz neue, prowestliche Richtung geführt werden. Ihre Vorgänger hatten das Land in den vergangenen Jahren international zusehends isoliert. Nur noch Russland wurde hofiert. Die EU war nicht von Interesse. Genau das will die 48-jährige Sandu gleich nach ihrem Einzug ins Präsidentschaftsbüro am 24. Dezember ändern.

Die Herausforderungen für die 48-jährige ehemalige Weltbankökonomin sind enorm. Moldawien gilt nicht nur als ärmstes Land Europas, es ist auch eines der korruptesten. Das kleine Land mit seinen rund drei Millionen Einwohnern an der strategisch wichtigen Schnittstelle zwischen den einstigen Sowjetrepubliken und der EU ist tief gespalten zwischen der Millionenstadt Chisinau und der verarmten Provinz, in der die Russisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats einen grossen Einfluss hat. In der Provinz müssen viele Familien mit rund 100 Dollar pro Monat über die Runden kommen.

So richtig entspannt wirkte der studierte Altphilologe zuletzt allerdings nicht mehr. In der Pandemie reihte sich ein Fehler an den anderen, die Todeszahl liegt bei knapp 70000.Bezogen auf die Bevölkerung schneiden im Europavergleich nur Belgien, Italien und Spanien schlechter ab.

Schwierig wird auch die Annäherung an den neuen US-Präsidenten Joe Biden. Als London im Herbst wegen der Nordirland-Frage mit dem Bruch des Völkerrechts drohte, meldete sich der irischstämmige Biden empört zu Wort: Wer den Frieden auf der Insel gefährde, dürfe von Amerika keine bevorzugten Handelsbedingungen erwarten. Johnson wird viel Süssholz raspeln müssen, wenn er die «besondere Beziehung» zur mächtigen Ex-Kolonie wiederbeleben will.

Wäre es da so verwunderlich, wenn Johnson wirklich erwägt, was hartnäckige Gerüchte im Londoner Regierungsviertel seit Monaten behaupten? Nämlich den Rücktritt vom Amt im neuen Jahr? In die Geschichtsbücher eingehen wird er so oder so. Fragt sich nur, als was.

François Bozizé will zurück an die Macht - mit allen Mitteln

Rebellen vor den Toren der Hauptstadt, entführte Wahlhelfer und mehr als eine Million Vertriebene: In der Zentralafrikanischen Republik herrscht kurz vor den Präsidentschaftswahlen am 27. Dezember Chaos. Die Hälfte der fünf Millionen Bewohner ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und der Ex-Präsident François Bozizé, dem Folter und politische Morde vorgeworfen werden, versucht, die Wahlen mit Unterstützung von gewalttätigen Rebellen zu verhindern. Seit bald zehn Jahren schwelt in dem Land ein Bürgerkrieg. Viele Beobachter befürchten, dass es nach den Wahlen noch schlimmer wird.