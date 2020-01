Donald Trumps Nahost-Lösung ist vor allem ein Friedensplan, der in Israel auf Zustimmung stösst

Was steht in dem 181 Seiten zählenden Dokument, das Präsident Donald Trump am Dienstag im Weissen Haus vorstellte?

Gemäss Trump beruht der seit Monaten angekündigte Friedensplan auf dem Grundsatz, dass Amerika eine Zwei-Staaten-Lösung befürwortet, so lange ein unabhängiges Palästina die Sicherheit Israels nicht gefährdet. Dies bedeutet zum einen, dass Palästina nicht das Recht erhalten wird, eine Armee aufzustellen. Zum andern wird das Gebiet des von Trump geplanten palästinensischen Staates einem Flickenteppich gleichen.

Israel will nämlich diejenigen Teile des Westjordanlands, in dem sich bereits israelische Siedlungen befinden, annektieren. (Zudem verspricht Israel, in den nächsten vier Jahren keine neuen Siedlungen in neuen Gebieten zu bauen.) Auch soll das gesamte Jordantal Israel zugeschlagen werden, damit Israel eine natürliche Ostgrenze erhalte. Im Gegenzug sollen die Palästinenser das Recht erhalten, in Teilen des Westjordanlands und im Gazastreifen, der territorial im Süden erweitert wird, einen unabhängigen Staat auszurufen.

Die beiden Landstriche sollen mit Hilfe eines Tunnels, in dem Hochgeschwindigkeitszüge verkehren sollen, verbunden werden. Gemäss einer «konzeptuellen» Landkarte wäre der künftige palästinensische Staat damit fast vollumfänglich von israelischem Territorium umschlossen.