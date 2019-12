Ein Holzsplitter gegen den Untergang: Wie die Christen im Heiligen Land gegen ihr Verschwinden ankämpfen

Christen gäbe es im Heiligen Land wahrscheinlich keine mehr, wenn die persischen Invasoren vor 1400 Jahren das Mosaik an der Geburtskirche in Bethlehem richtig gedeutet hätten. Über dem Eingang der Kirche prangte damals im Jahr 614 ein Bildnis der Heiligen Drei Könige. Die Perser glaubten, es handle sich bei den orientalisch gekleideten Herren um persische Herrscher – und verschonten die Geburtskirche vor ihrer zerstörerischen Wut. Die Kirche wurde in den Jahrhunderten danach mehrfach umgebaut. Die Kreuzfahrer etwa haben das Eingangstor massiv verkleinert, damit die Esel des Bauernmarktes auf dem Vorplatz nicht mehr ungehindert in die heilige Stätte trampeln konnten.

Heute ist der Bau am Rande der Altstadt von Bethlehem die älteste Kirche im Nahen Osten und eine der wichtigsten Pilgerstätten für christliche Gläubige. Besonders jetzt im Advent drängen sich die Pilger vor der Stelle, an der Jesus geboren worden sein soll. Der vorübergehende Aufmarsch der Gläubigen täuscht darüber hinweg, dass die Christen in der Region um ihre Zukunft fürchten. In Bethlehem selber ist heute nur noch jeder fünfte Bewohner ein Christ, in Israel jeder fünfzigste, im Palästinensergebiet jeder hundertste.

Die Christen in der Gegend des heutigen Israel und Palästina fühlen sich bedroht – nicht mehr primär durch hereintrampelnde Esel, sondern durch den wachsenden Anteil der muslimischen Bevölkerung. Im Schatten des Nahostkonflikts zwischen Palästinensern und Israelis hat sich ein regelrechter Religionsknatsch angestaut. Der US-Fernsehsender «Fox News» hat dem Thema kürzlich eine Reportage mit dem Titel «Battle for Bethlehem» («Kampf um Bethlehem») gewidmet – und das Oberhaupt der Orthodoxen Kirche von Jerusalem hält in einem Gastkommentar für den «Guardian» fest, dass der religiöse Frieden in der Region von der gegenseitigen Bereitschaft abhänge, einander freien Zugang zu den heiligen Stätten zu gewähren. Diese Bereitschaft sinke. Die Lage drohe zu kippen.