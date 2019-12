Ein Land in Aufruhr: «Wir müssen Malta neu gründen»

Auf der Piazza Jean De Vallette, wenige Schritte vom prächtigen barocken Parlamentsgebäude in der Altstadt entfernt, steht eine Weihnachtskrippe mit lebensgrossen Figuren. Die Strassen und Plätze sind mit Lichterketten und Weihnachtsbäumen geschmückt. Aber Weihnachtsstimmung will in La Valletta in diesen Tagen keine aufkommen. Malta befindet sich seit drei Wochen im Ausnahmezustand. Es vergeht auf der Insel kaum ein Tag, an dem nicht tausende Malteser auf die Strasse gehen, um Premierminister Joseph Muscat zum Rücktritt aufzufordern.

«Ich bin seit 23 Jahren Journalist, aber so viel Wut habe ich noch nie gesehen», sagt Herman Grech, Chefredakteur der «Times of Malta», der wichtigsten Zeitung des Landes. Tatsächlich ist Spannung in La Valletta in diesen Tagen mit den Händen zu greifen: Egal wo man hingeht, die Leute reden von nichts anderem als von dem Auftragsmord an Daphne Caruana Galizia. «Was da täglich zum Vorschein kommt, nach einer zweijährigen gerichtlichen Untersuchung, ist einfach zu schockierend. Das übersteigt jedes Vorstellungsvermögen», sagt Grech.

Drei Auftragskiller angeheuert

Malta erlebt in diesen Tagen einen Polit-Thriller, wie ihn das Land noch nie gesehen hat. Dass in einem EU-Staat eine missliebige Journalistin einfach so umgebracht wird – Daphne Caruana Galizia wurde am 16. Oktober 2017 mit einer in ihrem Auto versteckten, ferngezündeten Bombe getötet –, war schon schockierend genug. Doch seit sich herausstellt, dass höchste Regierungskreise in den Mord verwickelt sind oder diesen zumindest gedeckt haben, ist die Bevölkerung fassungslos. Jeden Tag befeuern neue Enthüllungen die Empörung: Am Donnerstag wurde bekannt, dass Keith Schembri, der Stabschef von Premierminister Joseph Muscat, den mutmasslichen Mord-Auftraggeber Yorgen Fenech während der Ermittlungen gewarnt hatte, dass sein Telefon abgehört werde.

Für viele Malteser hat eine Kombination von Korruption und Profitgier letztlich zum Mord und zur politische Krise geführt. «Es ist einfach viel zu viel dubioses Geld auf unsere Insel geflossen in den letzten Jahren», sagt der 75-jährige Rentner Brian Micallef, der auf einer Steinbank vor dem Parlament sitzt. Die Geldschwemme lässt sich am besten an der fieberhaften Bautätigkeit ablesen: Malta gleicht einer riesigen Baustelle. Zwischen den alten Häusern aus ockerfarbenen, maltesischen Kalkstein ragen überall Baukräne in den Himmel. «Sie zerstören unsere Geschichte», sagt Micallef. «Und für die einfachen Leute wie mich sind die Mieten und die Immobilienpreise in die Höhe geschossen.»