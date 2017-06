Niederlage? Welche Niederlage? Unverwandt schaut Theresa May am Freitag mittag in die Kameras vor dem Amtssitz des britischen Premierministers in der Downing Street und spricht mit fester Stimme. Natürlich ist von den bevorstehenden Brexit-Verhandlungen die Rede, auch der Kampf gegen islamistische Extremisten findet Erwähnung.

Und dann spricht May, ein wenig kurios, über ihre «Freunde und Alliierten». Will die 60-Jährige etwa die Europäer umschmeicheln? Nein. Gemeint sind die zehn Abgeordneten der nordirischen Unionistenpartei DUP. Mit denen werde sie fünf Jahre lang «im Interesse des Vereinigten Königreichs zusammenarbeiten», sagt die hochgewachsene Frau im blauen Kostüm und verschwindet hastig mit Ehemann Philipp hinter der berühmten schwarzen Tür.

Ungläubig schauen sich die zurückbleibenden Journalisten an: Hat May tatsächlich die Unterhauswahl, ihre Demütigung durch die britischen Wähler mit keinem Wort erwähnt? Sprach da gerade die Vorsitzende jener Partei, die bis Mitte April mit eigener Mehrheit im Unterhaus regierte, bei der um drei Jahre vorgezogenen Wahl aber trotz Stimmengewinnen Mandate verloren hat, weshalb sie jetzt auf die Unterstützung protestantischer Fundamentalisten angewiesen ist?

«Falscher Ton, keine Demut»

Auf einen Schlag verdeutlicht May ihre fundamentale Schwäche: Von politischer Kommunikation verstehen die hölzerne Regierungschefin und ihr Team wenig. «Bizarre Rede, falscher Ton, keine Demut», fasst eine Journalistin des linksliberalen «Guardian» ihren Eindruck zusammen.

«Eigenartig», lautet das Urteil eines Kolumnisten der konservativen «Times». Dass die Premierministerin mit solchen Methoden wirklich eine ganze Legislaturperiode durchstehen kann, bezweifeln viele: «Da haben die Tory-Abgeordneten bestimmt andere Vorstellungen.»

Die Mitglieder der Regierungspartei haben zu diesem Zeitpunkt den schlimmsten Schock bereits verdaut. Wie viele Angehörige der oppositionellen Labour-Party mochten sie am Donnerstagabend um 22 Uhr (Ortszeit) nicht glauben, was nach Schliessung der Wahllokale die gemeinsame Prognose der grossen TV-Sender den Briten verkündete: Mays schöner Plan eines Erdrutschsieges ist an der Realität von Labour-Chef Jeremy Corbyns dynamischer Wahlkampagne gescheitert. Am Ende der Nacht waren es 318 Sitze für die Torys – zu wenig für die Alleinregierung (siehe nachfolgende Grafik).