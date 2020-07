«Einfach nur der blanke Horror» – heute jährt sich die Loveparade-Tragödie zum 10. Mal

Der Toten und Verletzten des Loveparade-Unglücks wird auch an diesem Jahrestag gedacht. Zahlreiche Angehörige und Verletzte werden an der Unglücksstelle erwartet, an der später eine Gedenkstätte errichtet wurde.

Es ist der erste Jahrestag nach der endgültigen Einstellung des Strafprozesses Anfang Mai dieses Jahres. Grund für die Einstellung des Prozesses: zu erwartende Einschränkungen wegen der Corona-Krise und die Verjährung Ende Juli.

Einige Überlebende leiden noch heute unter den Folgen. Mindestens sechs Personen haben sich seither wegen ihres Traumas das Leben genommen.

Infolge der Katastrophe von 2010 ist die seit 1989 bestehende Technoparade nie mehr durchgeführt worden. (SDA/DPA)