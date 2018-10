Zusammen mit den britischen Investigativ-Journalisten von «Bellingcat» trug er dazu bei, russische Geheimdienstler im Fall Skripal zu entlarven. Wir haben ihn in einem Moskauer Plattenbauviertel auf einen Kaffee getroffen. Roman Dobrochotow: Der Fall Skripal ist unsere dritte gemeinsame Recherche mit «Bellingcat». Wir haben bereits über den Einsatz russischer Geheimdienstler beim Putschversuch in Montenegro publiziert und auch nachvollziehen lassen, dass für den Abschuss der MH-17-Maschine über der Ukraine der GRU verantwortlich ist. Auch beim Skripal-Fall war es eine fruchtbare Symbiose. Wir teilen uns die Arbeit auf. Zunächst gehen alle Dokumente und Daten an «Bellingcat», sie sitzen ja in Westeuropa und sind bei solchen Informationen weniger in Gefahr als wir. Wenn es später darum geht, mit russischen Quellen zu sprechen, russische Telefonnummern auszuprobieren, an bestimmte Orte im Land zu fahren, kommen wir ins Spiel. Denn wir wissen, wie es hier läuft, bekommen dadurch hie und da mehr Infos heraus, als es ein ausländischer Journalist könnte. Bei uns arbeiten 13 Leute, es ist eine Low-Budget-Sache. Ein Kollege und ich sind für die Recherchen mit «Bellingcat» zuständig.

Bei all diesen Recherchen scheint durch, wie dilettantisch doch russische Geheimdienstler arbeiten. Ist es auch Ihr Eindruck? Der GRU ist ein Militär-Geheimdienst, seine Spezialität sind Attacken und Zugriffe. Er ist es, im Gegensatz zum «zivilen» Auslandsgeheimdienst SWR, nicht gewohnt, vorsichtig im Geheimen zu operieren. Er ist viel grobschlächtiger, risikobereiter. Wenn man GRU-Agenten nun im eigentlich falschen Auftrag einsetzt, so tauchen sofort Spuren auf, die sie nicht imstande waren zu verwischen. So sind die albernen Fehler mit den Passnummern, den Telefonnummern und Autokennzeichen zu erklären. Die Daten waren problemlos zugänglich, mit ein wenig Recherche – zumal in unserem korrupten Land – kamen wir schnell an solche Listen. Eigentlich müsste der GRU aufgelöst werden, um ganz neue Strukturen zu schaffen. Er hat sich in dieser Art selbst entlarvt.

