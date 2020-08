Es sind schwarze Frauen, denen wir diesen historischen Moment verdanken – nicht Joe Biden

Kamala Harris soll Joe Bidens Vizepräsidentin werden. Das hat der demokratische Kandidat für das Weisse Haus am Dienstag bekanntgegeben. Die Liste von potenziellen Kandidaten für das zweithöchste Amt im Land sah ganz anders aus als bei vergangenen Wahlen.

Schon vor Monaten hatte Biden entschieden, auf eine Frau zu setzen. Und die Massenproteste gegen Polizeigewalt an Schwarzen, die auf die Ermordung von George Floyd folgten, setzten Biden unter Druck, eine schwarze Kandidatin aufzustellen.

Aufgrund der einzigartigen Umstände, in denen sich Amerika derzeit befindet, geht die historische Bedeutung von Bidens Wahl für eine schwarze Vizepräsidentin beinahe unter. Die Symbolwirkung ist dennoch gewaltig. In der Geschichte Amerikas wurden bis gestern nur drei Frauen von einer der beiden grossen Parteien als Vizepräsidentschaftskandidatinnen aufgestellt. Und keine wurde je im Amt vereidigt.

Eine schwarze Frau, das gabs noch auf keinem Präsidentschaftsticket

Und: Nur eine einzige schwarze Person hat bislang die Nominierung als Präsidentschaftskandidat geschafft – und wurde gewählt. Eine schwarze Frau aber, das gabs bislang noch nie auf einem Präsidentschaftsticket.

Als Barack Obama 2008 die Wahlen gewann, glaubten viele Amerikaner, der Rassismus sei überwunden. Schlagzeilen wie «Der Traum wurde wahr» oder «Obama hat den Berg erklommen» liessen uns glauben, mit der Wahl eines schwarzen Präsidenten sei der Traum des Bürgerrechtlers Martin Luther King Wirklichkeit geworden. Man klopfte sich auf die Schultern und gratulierte sich zum Erfolg.

Der Rückschlag aber folgte bald. Hassgruppierungen erhielten Zulauf. Neun Schwarze wurden in einer Kirche in Charleston von einem Rassisten erschossen, der rassistische Ku-Klux-Klan durfte in der Stadt Charleston öffentlich eine Rally durchführen. 2016 schliesslich wurde ein Mann ins höchste Amt des Landes gewählt, der immer wieder durch rassistische Äusserungen und entsprechende politische Entscheidungen auffällt.

Amerika ist noch längst nicht geheilt

Das zeigt: Obamas Wahlsieg vor nunmehr zwölf Jahren war ein wichtiger symbolischer Schritt auf dem Weg zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft, aber Amerika ist noch längst nicht geheilt vom Trauma der Sklaverei und ihrer Folgen. Rassismus bleibt eines von Amerikas drängendsten Problemen. Und er ist längst nicht verschwunden. Er hat nur seine Erscheinungsform verändert.

Bis heute sind Afro-Amerikaner gegenüber ihren weissen Mitbürgern in fast sämtlichen Belangen benachteiligt: Sie sterben doppelt so häufig im Kindsalter, landen siebenmal häufiger im Gefängnis oder erhalten fünfmal häufiger eine Absage bei ausgeschriebenen Immobilien. Die Bürgerrechtsbewegung NAACP hat kürzlich sogar in einer Erhebung herausgefunden, dass ein Weisser mit Vorstrafe bessere Chancen hat, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, als ein Schwarzer ohne Vorstrafen.

Die Bereitschaft weisser Amerikaner, den strukturellen Rassismus als reales Problem zu erkennen, war im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich ausgeprägt. In bestimmten Momenten – während der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren, zum Beispiel – war das Bewusstsein für das Problem so gross, dass tatsächlich bestimmte Veränderungen angestossen wurden (die Bürgerrechts- und Wahlgesetze Mitte der 1960er Jahre, zum Beispiel).