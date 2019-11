Esper: Südkorea muss mehr für US-Truppenpräsenz zahlen

Südkorea sei ein wohlhabendes Land, das mehr Geld dafür abzweigen "könnte und sollte", sagte Esper am Freitag an der Seite seines südkoreanischen Kollegen Jeong Kyeong Doo nach neuen Sicherheitsberatungen zwischen beiden Ländern in Seoul.

Es sei wichtig, die Verhandlungen über eine neue Kostenaufteilung für die Verteidigung "mit einem erhöhten Lastenanteil durch Südkorea" abzuschliessen, sagte Esper. Die USA verlangen schon seit längerem, dass ihre asiatischen Verbündeten Japan und Südkorea mehr für die Stationierung amerikanischer Soldaten zahlen.