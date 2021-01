EU diskutiert den digitalen Impfpass - dürfen Schweizer bald nur noch mit Zertifikat ins Flugzeug?

Wann kehrt die Reisefreiheit zurück? Und braucht es für hindernisfreies Reisen künftig einen Nachweis, gegen Covid-19 geimpft worden zu sein? Die Debatte um einen digitalen Impfpass nimmt in der EU an Fahrt auf.

Es ist der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis, der die Einführung eines einheitlichen Impfzertifikats fordert. Ihm geht es um die «schnellstmögliche Wiederherstellung der Freizügigkeit, welche eine grundlegende Priorität für uns alle ist», schreibt Mitsotakis in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den das Nachrichtenportal «Politico» einsehen konnte.

Nur noch mit Impfpass ins Flugzeug?

Das Impfzertifikat soll zwar nicht Bedingung sein, um künftig ein Flugzeug besteigen zu dürfen. Aber: Reisende, die nachweislich gegen Covid-19 geimpft worden sind, sollen keinen Einschränkungen mehr unterliegen, so der Premierminister, dessen Land rund 30 Prozent der Wirtschaftsleistung vom Tourismus abhängt.

Mitsotakis will, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen am 21. Januar mit der Frage eines Impfpasses beschäftigen. Die langwierige Diskussion über die Einführung eines gemeinsamen Ein- und Rückreiseformular in Europa habe gezeigt, dass man auf höchster Ebene frühzeitig mit der Koordinierung anfangen müsse.