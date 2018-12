Zu dem Abkommen könne es zwar keine "Neuverhandlungen" geben, erklärten die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag. Die EU sei aber "fest entschlossen", mit London schnell Verhandlungen über ein Abkommen aufzunehmen, um eine in Grossbritannien umstrittene Auffanglösung für die irische Grenze zu verhindern.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte zuvor die Staats- und Regierungschefs der EU eindringlich um Zugeständnisse bei den Brexit-Vereinbarungen gebeten. Sie unterbreitete im Ringen um die Ratifizierung zudem laut Diplomaten einen neuen Vorschlag.

Idee für konkreten Termin

May brachte nach Angaben von EU-Diplomaten am Donnerstag die Idee ins Gespräch, einen konkreten Termin für den Abschluss des angestrebten Freihandelsabkommens festzulegen. Dieses solle bis Dezember 2021 zwischen beiden Seiten geschlossen werden, hiess es. Ziel wäre es zu verhindern, dass sonst eine in Grossbritannien kritisierte Auffanglösung für Nordirland greift.

Die Auffanglösung soll nach dem Austrittsvertrag in Kraft treten, wenn sich die EU und Grossbritannien im Rahmen eines Freihandelsabkommen nicht auf eine andere Lösung einigen, um die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zu verhindern. Nach diesem sogenannten backstop müsste das Vereinigte Königreich bis auf weiteres in einer Zollunion bleiben.

Mays Kritiker befürchten, dass Grossbritannien dann dauerhaft an die EU gebunden bliebe und keine eigenen Handelsabkommen abschiessen könnte. Sie fordern deshalb bisher ein Enddatum für den backstop, was die EU aber ablehnt. Mays Vorschlag für einen Termin für den Abschluss eines Freihandelsabkommens sei "nur eine Option, die diskutiert wird", hiess es von EU-Diplomaten.

Aus EU-Kreisen hiess es am Abend, der Vorschlag werde in Betracht gezogen. Allerdings sei das von May genannte Datum Ende 2021 nicht festgezurrt.

May hält Mehrheit für Brexit-Deal für möglich

Trotz der Brexit-Blockade im britischen Parlament sieht die Premierministerin Chancen, doch noch eine Mehrheit für das Austrittsabkommen mit der EU zu bekommen. Dafür lasse sich ein Weg finden, sagte May nach Angaben von Diplomaten am Donnerstagabend im Kreis ihrer EU-Kollegen beim Brüsseler Gipfel. Sie appellierte an die 27 bleibenden Länder, mit ihr zusammen daran zu arbeiten, "diesen Deal über die Ziellinie zu bekommen".

May sagte demnach vor ihren Kollegen auf dem EU-Gipfel in Brüssel, in ihrem Land habe sich der Eindruck verbreitet, die Nordirland-Klausel in dem Austrittsvertrag sei eine "Falle, aus der das Vereinigte Königreich nicht mehr herauskommt".

Mit den "richtigen Zusicherungen" von Seiten der EU könne das ausgehandelte Brexit-Abkommen im Unterhaus aber doch noch verabschiedet werden, sagte May weiter. "In meinem Parlament gibt es eine Mehrheit, die einen Austritt mit Abkommen will." Sie brauche aber "rechtliche und politische Zusicherungen" um sicherzustellen, dass Grossbritannien nicht auf Grundlage der Auffanglösung für Nordirland unbefristet in der Zollunion verbleibt.

Dieses Szenario ist im Brexit-Abkommen für den Fall festgeschrieben, dass London und Brüssel nach dem Brexit keinen besseren Weg finden, die Grenze zwischen Irland und Nordirland offenzuhalten. Mays Kritiker in Grossbritannien laufen dagegen Sturm. Die Abstimmung im Unterhaus über das Abkommen liess May in Erwartung einer sicheren Niederlage auf Januar verschieben.

Hoffnung auf politische Zusicherungen

Sollte es bei der Auffanglösung kein Entgegenkommen der EU geben, "ist das Abkommen - unser Abkommen - in Gefahr", warnte May ihre EU-Kollegen. Niemand könne ein Interesse daran haben, dass Grossbritannien "unfallartig ohne Abkommen ausscheidet - mit all den Verwerfungen, die das mit sich bringen würde".

Von den Beratungen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend in Brüssel erhoffe sich die Premierministerin einen "politischen Impuls", sagte ein Vertreter ihrer Regierung in Brüssel. In den kommende Wochen könnte dann im Detail ausgearbeitet werden, in welcher Form die EU die gewünschten Zusicherungen geben könnte.

Einen konkreten Text lege May nicht vor, hier sei sie "offen". Die Zusicherungen müssten aber "Rechtskraft" haben, darauf bestand der Regierungsvertreter.