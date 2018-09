Greg Hands, 52, gehörte dem Kabinett von Tory-Premier David Cameron an. Dessen Nachfolgerin Theresa May diente er bis Juni als Staatssekretär im Aussenhandelsministerium. Der Abgeordnete für die West-Londoner Stadtteile Chelsea und Fulham spricht Französisch, Tschechisch und Deutsch – und ist mit einer Deutschen verheiratet.

Mr Hands, was halten Sie von den Forderungen nach einem zweiten EU-Referendum?

Greg Hands: Den Brexit aufzuhalten, wäre zutiefst undemokratisch. Wir hatten im Vorfeld der Abstimmung im Juni 2016 eine intensive Debatte. Beide Seiten waren gut organisiert und brachten fundierte Argumente vor.

Die EU-Feinde operierten mit falschen Zahlen und illegalen Finanzierungsmethoden.

Es gab sicher auf beiden Seiten übertriebene Argumente. Aber so ist das nun mal in der Politik. Meinem Urteil nach bewegten sich sämtliche Behauptungen im normalen Rahmen von Wahlkämpfen. Die TV-Debatten bekamen hohe Einschaltquoten, am Ende war die Beteiligung mit 72 Prozent sehr hoch. Wir dürfen das Ergebnis nicht ignorieren.

Sie kämpften damals für den EU-Verbleib. Warum ging die Abstimmung aus Ihrer Sicht mit 48:52 Prozent verloren?

Die Koordination zwischen den Spitzen von Konservativen und Labour war nicht leicht …

… zumal der Labour-Chef Jeremy Corbyn der EU stets skeptisch gegenüberstand.

Dazu kamen im Jahr vor der Abstimmung die anhaltende Krise des Euro und die Flüchtlingskrise, die von den Menschen in Grossbritannien sehr genau verfolgt wurde.