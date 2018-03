Knapp drei der 30 Millionen Venezolaner leben nach Umfragen des Observatoriums «Stimme der Diaspora» im Ausland. Einer konservativeren Schätzung der UNO zufolge sind es nur anderthalb Millionen. Dennoch ist die Fluchtwelle aus Venezuela laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR neben den Abwanderungsbewegungen in Syrien und Myanmar derzeit der grösste Massenexodus der Neuzeit.

Sieben Dollar im Monat

Ausgelöst wurde er durch den Absturz Venezuelas, dessen Wirtschaft seit dem Amtsantritt von Präsident Nicolás Maduro im Jahr 2013 um einen Drittel schrumpfte. Gleichzeitig schnellte die Kriminalität in die Höhe. Hyperinflation frisst die Löhne auf, Hunger und Krankheiten breiten sich aus.

Wer es sich leisten kann, kauft sich ein Flugticket. Panama, Peru, Mexiko, Ecuador, Chile, Spanien, die USA, Kanada und Israel gehören zu den beliebtesten Zielen der Mittelschicht. Die Ärmeren fahren mit dem Bus an die Landesgrenzen und gehen zu Fuss nach Kolumbien oder Brasilien. Oder sie heuern auf einem Fischerboot an und versuchen, die vorgelagerten Inseln Aruba, Bonaire oder Curaçao zu erreichen.

«Die Fluchtwelle begann 2015 und hat sich seither exponentiell beschleunigt», sagt der Direktor des Observatoriums, Tomas Paez. «Wegen der Inflation sind 82 Prozent aller Venezolaner in die Armut gestürzt. Auch ich als Universitätsprofessor verdiene umgerechnet nur sieben Dollar im Monat.» Einer Umfrage des Instituts Datincorp zufolge wollen mehr als die Hälfte aller Venezolaner das Land verlassen.

Rund 600 000 Venezolaner leben in Kolumbien. Das Nachbarland bekommt den Grossteil des Flüchtlingsstroms ab. In den USA sind 300 000, in Spanien 210 000, in Chile 120 000 Venezolaner registriert. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Viele Venezolaner reisen als Touristen ein und bleiben dann einfach.

Ganz pässlich für die Regierung

In den Nachbarländern schrillen mittlerweile die Alarmglocken. «Lateinamerika ist nicht vorbereitet auf so eine Krise», warnt Patricia Andrade von der US-Flüchtlingshilfegruppe Venezuela Awareness. Grenzstädte wie Macao und Cúcuta in Kolumbien oder Boa Vista in Brasilien sehen sich mit einer humanitären Krise konfrontiert und mussten Flüchtlingslager, mobile Krankenstationen und Suppenküchen einrichten.

Der Einwandererstrom sei das akuteste Problem Kolumbiens, erklärte Präsident Juan Manuel Santos und erhöhte die Militärpräsenz in der Grenzregion. Panama, wo 80 000 Venezolaner registriert sind, führte die Visumspflicht ein. Aruba und Curaçao schlossen die Grenzen und verlangen von jedem venezolanischen Neuankömmling, dass er mindestens 1000 US-Dollar in bar vorweisen kann. Das brasilianische Grenznest Pacaraima hat seine Einwohnerzahl durch die Flüchtlinge innerhalb weniger Monate auf 30 000 verdreifacht. Bettelei, Prostitution und Strassenraub haben zugenommen. Das schafft Spannungen. Allenthalben kommt es zu fremdenfeindlichen Ausbrüchen, und an den Grenzübergängen zu unkontrollierbaren Tumulten.

Venezuelas Regierung, die die Katastrophe verursacht hat, stellt sich taub. Den unpopulären Sozialisten kommt es zupass, wenn die Unzufriedenen das Land verlassen. «Das sind lauter Frustrierte der gescheiterten Proteste», erklärte die Gefängnisministerin Iris Varela. «Hoffentlich bleiben sie, wo der Pfeffer wächst.» Bildungsminister Elias Jaua hingegen zeigte sich zuversichtlich, dass die Emigranten eines Tages zurückkehren werden. Ruiz, der verzweifelte Flüchtling, sagt: «Vielleicht. Aber erst, wenn die sozialistische Mafia weg ist.»