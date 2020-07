Facebook-Daten sind in den USA nicht sicher – US-Handelsminister ist über das Urteil «tief enttäuscht»

Eigentlich hätte es dafür gar kein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gebraucht. Eigentlich weiss jeder, dass die Daten europäischer Facebook-­Nutzer in den USA nicht sicher sind. Die amerikanischen Geheimdienste haben solch weitgehende Befugnisse, dass sie praktisch alle persönlichen Daten von Facebook, Google und Co. absaugen können.

Spätestens seit den Enthüllungen des US-Whistleblowers Edward Snowden im Jahr 2013 ist das weitum bekannt. Deshalb kam es 2015 auch zum Ende des ersten Datenschutzabkommens «Safe Harbour» («Sicherer Hafen») zwischen den USA und der EU. Jetzt hat der EuGH auch das Nachfolgeabkommen «Privacy Shield» («Privates Schutzschild») für ungültig erklärt.

In Bezug auf die Zugriffsmöglichkeiten der US-Behörden seien die Anforderungen an den Datenschutz nicht gewährleistet, hiess es im gestern veröffentlichten Urteil. In Europa tätige Unternehmen können Daten ihrer Kunden demnach nicht mehr einfach so zur Verarbeitung in die USA schicken.