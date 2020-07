Familie war auf der Heimreise: Fünf Kinder sterben bei Verkehrsunfall in Südfrankreich

(dpa) Bei einem schwerem Verkehrsunfall sind in Südfrankreich fünf Kinder ums Leben gekommen. Vier weitere Insassen des Unglücksautos - drei Erwachsene und ein Kind - erlitten schwere Verletzungen, wie der Radionachrichtensender Franceinfo und andere Medien am späten Montagabend berichteten.

Innenminister Gérald Darmanin kündigte via Twitter an, er werde sich mit dem beigeordneten Minister für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari, an Ort und Stelle begeben.

Die neun verunglückten Menschen gehörten laut Bericht zu einer Familie. Ihr Auto war nördlich der Stadt Valence von der Autobahn A7 abgekommen und wurde brennend und auf dem Dach liegend auf einem Feld gefunden.

Laut ersten Zeugenaussagen könnte möglicherweise ein Defekt der Bremsen den Unfall ausgelöst haben. Die Retter setzten unter anderem drei Hubschrauber ein.