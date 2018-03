Der frühere FBI-Direktor stand im Rampenlicht während der Untersuchungen rund um die E-Mail-Affäre von Ex-Aussenministerin Hillary Clinton sowie den Ermittlungen von Robert Mueller um die Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016.

McCabe, der Anfang des Jahres als Vizedirektor des FBI zurückgetreten und seitdem einfacher Agent der Bundespolizei war, sollte am Sonntag an seinem 50. Geburtstag in Rente gehen. Durch die vorzeitige Entlassung kommt er nicht in den vollständigen Genuss aller Rentenansprüche.