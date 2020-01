Flugzeugabsturz im Iran wird zum Kampf um die Wahrheit

Die Angehörigen im Iran, in Kanada und in der Ukraine stehen unter Schock. In Kiew, Ottawa und Toronto trauerten Hunderte Menschen gemeinsam und zündeten Kerzen für die 176 Opfer an. Teherans Verantwortliche dagegen mauern. Sie wiesen sofort alle Schuld an der Katastrophe von sich, sprachen von einer westlichen Verschwörung und von «psychologischer Kriegsführung des Pentagons». Es sei definitiv ausgeschlossen, erklärte der Chef der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedzadeh, dass die Boeing 737-800 der «Ukraine International Airlines» kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen wurde.

Westliche Militärs und Geheimdienste dagegen gehen nach der Auswertung von Satellitenaufnahmen und abgehörtem Funkverkehr «mit hoher Wahrscheinlichkeit» davon aus, dass zwei Raketen die Maschine trafen. Auf einem Handyvideo, das das 2016 gebaute Flugzeug mit der Kennung PS752 zeigen soll, ist Sekunden vor dem Absturz ein kurzer Feuerschein am Nachthimmel zu sehen. In den sozialen Medien kursieren Fotos vom Unglücksort mit Resten einer russischen SA-15-Rakete, wie sie der Iran seit 2006 besitzt und regelmässig bei seinen Militärparaden vorführt.