Frankreich gedenkt in Mali gefallener Soldaten

Im Anschluss war auf dem nahe gelegenen Invalidengelände eine private Trauerzeremonie geplant. Am Dienstag soll den Gefallenen am Ort ihres Regiments in Thierville-sur-Meuse gedacht werden.

Die drei Soldaten waren am 28. Dezember im Einsatz gegen Islamisten gefallen. Sie waren in einem gepanzerten Fahrzeug unterwegs gewesen, als eine improvisierte Sprengladung explodierte. Sie hatten an einer Operation in der Gegend von Hombori teilgenommen. Am Samstag fielen nach der Explosion eines Sprengsatzes in der malischen Region Menaka zwei weitere französische Soldaten.