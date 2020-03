Dies gelte ab Montag "bis auf Weiteres", sagte Macron am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache an die Nation. Zudem werde er die Unternehmen auffordern, Beschäftigte von Zuhause aus arbeiten zu lassen. Der öffentliche Verkehr werde aber in Betrieb bleiben.

Die Coronavirus-Pandemie sei die "schlimmste sanitäre Krise, die Frankreich seit einem Jahrhundert erlebt" habe, sagte der Staatschef.