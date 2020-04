Franzosen frönen in der Coronakrise einer alten Tradition - und verpetzen ihre Nachbarn

Man muss sich Monsieur Dupont vorstellen, wie er hinter dem Vorhang steht und den spielenden Kindern auf der leeren Strasse zuschaut. Dann greift er zum Telefon und wählt die Nummer 17 – den Notruf der Polizei. Oder er schreibt ihr einen anonymen Brief, in dem er sich über die Missachtung der Ausgangssperre durch gewisse Nachbarn beklagt.

Manchmal gehen die Denunzianten auch subtiler vor. Monique (Name geändert), neu in einem kleinen Dorf im Süden von Paris wohnhaft, erhielt letzte Woche Besuch von einer Nachbarin, die es «gut meint». Sie wolle ihr nur mitteilen, sie habe von anderen Nachbarn gehört, dass sie an den Bürgermeister gelangen wollten. Denn ihr – Moniques – Mann verlasse öfters die Wohnung und kehre spät abends zurück. Das sei gefährlich für die Gesundheit im Ort.

70 Prozent der Notrufe kommen von Denunzianten

Was stimmt: Moniques Lebenspartner ist Polizist und hat unregelmässige Einsatzzeiten. Den «Nachbarn» – welchen, wollte die direkte Nachbarin nicht sagen – passt das nicht. Seither hat Monique, wie sie am Telefon erzählt, Angst, einen Fuss vor die Tür zu setzen, um auch nur einkaufen zu gehen.

In Frankreich ist das Thema Denunzieren ziemlich tabu, auch wenn nicht ganz selten. Die Polizeigewerkschaft «Alternative» hat im Bereich Ostfrankreich ausgerechnet, dass an einzelnen Orten 70 Prozent der aktuellen Notrufe Denunziationen ausmachten. Dieses unerwünschte Verhalten banalisiere sich zunehmend, meint Alternative-Sprecher Sylvain André, um die drei wichtigsten Beispiele aufzuzählen: «Sie teilen uns mit, eine Person sei an einem Tag vier- oder fünfmal mit dem Hund Gassi gegangen; eine andere Person sei mehrmals einkaufen gewesen, oder Jugendliche trieben Sport.»

Selbsternannte Wächter der öffentlichen Ordnung

Das Motiv hinter diesem Verhalten ist natürlich die Angst vor der Ansteckung durch das Coronavirus. Die meisten der selbst ernannten Wächter der öffentlichen Ordnung bleiben anonym. Ein wenig wie die legendäre Figur des «corbeau», des Raben, der in französischen Kriminalfilmen häufig eine üble Rolle spielt.

Andere Citoyens stehen offen dazu, dass sie sich über allzu sorglose Nachbarn beschweren. Die Gemeinde Montgeron ruft ihre Einwohner sogar dazu auf. «Wenn Sie Zeuge der Nichtbefolgung der Ausgangssperre werden, bitte ich Sie, dies der Polizei zu melden», meint Bürgermeisterin Sylvie Carillon.

Doch die Kritik an den Denunzianten mehrt sich. Twitterkommentare bemühen den – vom Vichy-Regimes geförderten und finanziell unterstützen – Verrat jüdischer Nachbarn im Zweiten Weltkrieg. Dieser Vergleich geht sicher zu weit, gilt es doch angesichts eines hochansteckenden Virus durchaus wachsam zu sein. Doch schliesst das auch das Denunzieren ein?