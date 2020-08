Friedensabkommen mit den Emiraten: Netanjahus teuer erkaufter Platz im Geschichtsbuch

Das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Durchbruch, dessen Tragweite sich noch gar nicht abschätzen lässt. Wenn, was sich abzeichnet, auch Golfstaaten wie Bahrain, Kuwait, Oman oder Saudi-Arabien dem Beispiel der Emirate folgen und Botschafter nach Tel Aviv entsenden, wird ein «Neuer Mittlerer Osten» entstehen. Der Friedensvertrag wird Benjamin Netanjahu, der in all seinen Jahren an der Spitze der Regierung bisher keine historisch markanten Leistungen vorweisen kann, einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern.