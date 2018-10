Die Beamten waren in eine Apotheke eingedrungen, in der sich der Geiselnehmer befunden hatte. "Der Täter wurde bei den Zugriffsmassnahmen schwerst verletzt und wird derzeit reanimiert", schrieb die Polizei auf Twitter.

Das Motiv des Täters sei noch unklar, sagte die Polizeisprecherin weiter. Dieser hatte für einen Grosseinsatz der Polizei gesorgt, die massive Kräfte am Hauptbahnhof zusammen gezogen hatte. Der Hauptbahnhof wurde geräumt. Der Zugverkehr an dem wichtigen Knotenpunkt wurde eingestellt

Etwa zwei Stunden hatte der Täter sich mit der Frau als Geisel in einer Apotheke im Gebäude des Bahnhofs verschanzt. Erste Notrufe hatten die Polizei am Mittag erreicht. Dort war zunächst nur von einer "Bedrohungslage" in einer Apotheke die Rede.

Der Vorplatz des Hauptbahnhofs zum Dom wurde gesperrt und gesichert. Auch den Breslauer Platz an der Rückseite des Bahnhofs, an dem die Apotheke liegt, sperrten Einsatzkräfte grossräumig ab. Spezialeinsatzkräfte sammelten sich dort und bereiteten sich auf den Zugriff vor.

Beim Zugriff feuerten die Beamten zwei Blendgranaten ab. Die Explosionen waren auf dem Breslauer Platz auf der Bahnhofsrückseite deutlich zu hören.

Der Kölner Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Eisenbahnknoten am Rhein, er liegt im Stadtzentrum direkt neben dem Kölner Dom. Täglich durchströmen ihn rund 1300 Züge und bis zu 280'000 Reisende auf elf Gleisen.