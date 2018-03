Nach Zeugenaussagen über Schüsse geht die Polizei von einer Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich aus. Am Freitag sei nach ersten Informationen gegen 11 Uhr eine Person in das Geschäft in Trèbes östlich von Carcassonne eingedrungen, teilte die Polizei mit.

Ein Polizist wurde kurz davor in der Nähe verletzt. Der Beamte, der mit drei Kollegen vom Joggen kam, sei durch Schüsse an der Schulter verletzt worden. Der Angreifer soll mindestens fünf Schüsse abgegeben haben, bevor er die Flucht ergriff.

Zeugen hätten von mehreren Schüssen berichtet. Noch ist demnach aber unklar, was genau passiert ist. Das Pariser Innenministerium meldete auf Twitter einen laufenden Polizeieinsatz und kündigte weitere Informationen an.

Laut der Nachrichtenagentur afp hat der Geiselnehmer sich zur Terrororganisation IS bekannt. Offizielle Angaben gibt es aber noch nicht. Die Polizei bestätigt derzeit lediglich einen Einsatz in dem Ort. (aeg/whr/sda)