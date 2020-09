Guyana ist das Land des Goldes – und der Suizide

Nähmaschinen schnurren wie zufriedene Katzen. Bunte Vorhänge filtern die Sonne und malen Regenbogen auf die Fliessen des Sunrise-Center. Zugleich verhindern sie neugierige Blicke von draussen. Es ist ein friedliches, familiäres Ambiente. Rund ein Dutzend Frauen und wenige Männer haben sich eingefunden in dem hellen Haus am Ortseingang von Zorg-En-Vliet, ein winziges Nest an der Nordküste von Guyana. Unter ihnen die 20-jährige Natiefah John mit Brille und adretter Zopffrisur. Während sie sich mit einer Freundin unterhält, schläft ihre drei Monate alte Tochter tief und fest auf ihrem Schoss.

Es hat lange gebraucht, bis sich John so entspannen konnte. Denn hier gelandet ist sie – wie alle im Sunrise-Center – nach einem Suizidversuch. Anfänglich war sie skeptisch. Es war die letzte Chance, die sie ihrem jungen Leben noch geben wollte; ein Leben gezeichnet von Missbrauch und Gewalt.

Guyana hatte 2016 laut der Weltgesundheitsbehörde WHO die höchste Suizidrate der Welt. 30,2 von 100000 Menschen nahmen sich in diesem Jahr im kleinen Land mit seinen 780000 Einwohnern das Leben. In der Schweiz waren es 11,3 pro 100000 Einwohner.